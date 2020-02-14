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Афиша для влюбленных. Куда пойти в Гомеле в выходные

14.02.2020 15:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще не знаете, как удивить свою вторую половину в День влюбленных? А подарите ей (ему) билетик на концерт живой музыки, или в цыганский театр, или на NAVIBAND.

Love is…


Где: областной драмтеатр, пл. Ленина, 1.

Когда: 14 февраля в 18.30.

Сколько: 10−15 рублей.

В праздничной программе Love is… — концертный духовой оркестр и солисты Гомельских городских оркестров. Будут звучать истории о любви, способные тронуть каждое сердце, вдохновляющие на откровенные признания. Организаторы обещают не только живой звук и качественную музыку, но и розыгрыши призов.

«Танцуй, цыганка!»


Где: ГЦК, ул. Ирининская, 16.

Когда: 14 февраля в 19.00.

Сколько: 12−18 рублей.

Увидеть головокружительный хоровод пестрых нарядов и почувствовать настоящий цыганский колорит можно уже сегодня на концерте цыганского театра «Gipsy Band». Яркие танцевальные и вокальные номера, красочные костюмы, романтичные образы не оставят равнодушным никого.

«Обыкновенное чудо»

Где: дворец Румянцевых и Паскевичей, пл. Ленина, 4.

Когда: 14 февраля в 19.00.

Сколько: 12 рублей.

Говорят, что в сердцах влюбленных звучат особые мелодии. Именно такую музыку артисты Гомельской областной филармонии собрали в концерте «Обыкновенное чудо». Песни разной жанровой направленности, но непременно о любви, будут звучать со сцены Белой гостиной в День святого Валентина.

Романтичные неаполитанские произведения и незабываемые эстрадные хиты Арно Бабаджаняна будет петь Константин Горошко. А Александр Пономаренко исполнит классику рока.

NaviBand в Гомеле

Где: бар Red Pub, пр. Ленина, 10.

Когда: 16 февраля в 19.00.

Сколько: от 20 рублей.

Минская группа NAVIBAND презентует гомельчанам новый альбом. Зритель оценит новое звучание, новые песни и лучшие хиты — все это в большой новой программе белорусской группы.

Хороших выходных!

 
Теги: Гомель
 
 
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Еще не знаете, как удивить свою вторую половину в День влюбленных? А подарите ей (ему) билетик на концерт живой музыки, или в цыганский театр, или на NAVIBAND.
 
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