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Афиша для влюбленных. Куда пойти в Гомеле в выходные
Источник материала: Tut.by
Еще не знаете, как удивить свою вторую половину в День влюбленных? А подарите ей (ему) билетик на концерт живой музыки, или в цыганский театр, или на NAVIBAND.
Love is…
В праздничной программе Love is… — концертный духовой оркестр и солисты Гомельских городских оркестров. Будут звучать истории о любви, способные тронуть каждое сердце, вдохновляющие на откровенные признания. Организаторы обещают не только живой звук и качественную музыку, но и розыгрыши призов.
«Танцуй, цыганка!»
Увидеть головокружительный хоровод пестрых нарядов и почувствовать настоящий цыганский колорит можно уже сегодня на концерте цыганского театра «Gipsy Band». Яркие танцевальные и вокальные номера, красочные костюмы, романтичные образы не оставят равнодушным никого.
«Обыкновенное чудо»
Говорят, что в сердцах влюбленных звучат особые мелодии. Именно такую музыку артисты Гомельской областной филармонии собрали в концерте «Обыкновенное чудо». Песни разной жанровой направленности, но непременно о любви, будут звучать со сцены Белой гостиной в День святого Валентина.
Романтичные неаполитанские произведения и незабываемые эстрадные хиты Арно Бабаджаняна будет петь Константин Горошко. А Александр Пономаренко исполнит классику рока.
NaviBand в Гомеле
Минская группа NAVIBAND презентует гомельчанам новый альбом. Зритель оценит новое звучание, новые песни и лучшие хиты — все это в большой новой программе белорусской группы.
Хороших выходных!
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Еще не знаете, как удивить свою вторую половину в День влюбленных? А подарите ей (ему) билетик на концерт живой музыки, или в цыганский театр, или на NAVIBAND.
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