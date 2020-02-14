ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Проблема есть и не решается»: иностранцы не могут попасть в страну из-за штрафов за «письма счастья»

14.02.2020 15:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Иностранцев все чаще не пускают в Беларусь из-за неоплаченных штрафов за превышение скорости. Иногда люди не могут въехать из-за неоплаченных 12 рублей», — рассказывают AUTO.TUT.BY владельцы фирм по аренде автомобилей. Проблема эта не нова, однако, со временем она не решилась, а наоборот — усугубилась.


— Да, бывает, что наши клиенты превышают установленную скорость и попадают на камеры. Узнать об этом оперативно, например, при возврате машины, мы чаще всего не можем — информация о нарушении еще не попала в базу. Через некоторое время «письма счастья» приходят на фирмы по аренде авто, но водитель, который нарушил, уже уехал из страны, — рассказал Денис, руководитель компании по аренде машин «Пчелка Майя». — Постановления мы передаем в ГАИ вместе с договором аренды авто — доказываем, что за рулем был наш клиент, он нарушил ПДД и штраф должен оплатить он.

Таким образом штрафы «перевешиваются» с фирм на конкретных людей, но они об этом не знают: постановления за превышение скорости иностранцам ГАИ не рассылает. В итоге многие штрафы остаются неоплаченными, а гости попадают в список лиц, въезд которым в Беларусь запрещен. Например, так в прошлом году произошло с Кристофером Райхе из Германии: мужчина ехал на собственную свадьбу, но его развернули на границе из-за неоплаченного штрафа за 2017 год.

—  Массово из-за штрафов за скорость людей перестали пускать в республику в прошлом году. И хотя в наши обязанности это не входит, мы начали оповещать своих клиентов о «письмах счастья» на их имя. Нам даже ГАИ рекомендовала: спрашивайте у арендаторов телефоны, на которых есть мессенджеры, адреса электронной почты.

Но прокатчики информируют клиентов о нарушениях только за 2019 год, из-за этого иногда возникают большие проблемы.

— Как-то к нам ехал человек, у которого были штрафы за прошлый год, мы ему сообщили об этом и он их оплатил. А когда прилетел в наш аэропорт, то его не пустили: оказывается, на нем висят штрафы за 2018 год!

По словам Дениса, фирм по аренде авто в Беларуси 50−70, около 20 из них — крупные. И все они завалены постановлениями о превышении скорости, которое допустили их клиенты. Например, в «Пчелку Майю» летом приходит около 100 «писем счастья» за месяц, зимой — 15−20.

Как сообщали в МВД Беларуси, причины, по которым иностранцу могут отказать во въезде в нашу страну, приводятся в статье 30 Закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». В список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, довольно часто попадают иностранцы, которые во время предыдущего пребывания в нашей стране подвергались административному взысканию в виде штрафа и вовремя не уплатили его.

Чтобы не было проблем на границе, нужно еще до поездки обратиться в Департамент по гражданству и миграции МВД или в территориальные подразделения по гражданству и миграции ГУВД, УВД. Сделать это может сам иностранец по электронной почте или его законный представитель, через доверенность в любом подразделении ДГиМ. Адреса и e-mail размещены на сайте МВД.

Досрочно снять ограничение на въезд можно: например, оплатить штраф и копию квитанции вместе с заявлением направить по электронной почте или представить через законного представителя в подразделение Департамента по гражданству и миграции.

Предприниматель рассказал, что только на этой неделе трех его клиентов, забронировавших авто, не пустили через границу. А за последние полгода наберется не менее 10 случаев.

— Даже из-за штрафа в 12 с копейками рублей не пускают. Пару дней назад к нам прилетел из Лондона русскоговорящий мужчина, в Беларуси его встречала жена. А его не пустили! Ночь он провел в аэропорту. Его супруга оплатила штраф и договаривалась с кем-то, чтобы ее мужа не развернули обратно.


Кстати, даже если иностранец узнает про неоплаченный штраф, то с его оплатой из-за границы тоже есть проблемы. Через ЕРИП это сделать нельзя. Некоторые просят помочь знакомых или родственников в Беларуси.

— Этот вопрос можно было бы решить, установив на границе и в аэропорту терминал. Приехал должник, оплатил штраф на месте и поехал дальше, — предлагают свой вариант прокатчики авто.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Иностранцев пачками не пускают в Беларусь. Даже из-за штрафа в 12 рублей», - рассказывают владельцы фирм по аренде автомобилей. Проблема не нова, но со временем она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Температура в Антарктике впервые поднялась выше 20 градусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика