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Отсрочки: сохраняются ли, предоставленные по старому законодательству?
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооружённых сил Республики Беларусь:
В то же время те граждане, которые не смогли уже по старому законодательству получить право на отсрочку, естественно, они подлежали призыву и отправке в Вооружённые силы и другие войска воинских формирований уже в соответствии с требованиями нового закона. И как мы предполагали, таких количество не очень большое – их около, если брать по итогам осеннего призыва, около полутора тысяч человек всего лишь. Но это позволило нам, во всяком случае, удовлетворить потребности в новом пополнении и в Вооружённых силах, и других воинских формирований в осенний период. То есть в осенней призывной кампании проблема теперь, в общем-то, решена. Немного, постепенно, с годами она будет разрешаться и с весенним призывом.
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Закон об отсрочках, который так много наделал шума, крика. Летом...
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