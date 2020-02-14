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Отсрочки: сохраняются ли, предоставленные по старому законодательству?

14.02.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Закон об отсрочках, который так много наделал шума, крика. Летом столько информационных поводов было! Очень такой простой вопрос, прагматичный: как этот закон отразился на осеннем призыве?

Отсрочки: сохраняются ли, предоставленные по старому законодательству?

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооружённых сил Республики Беларусь:
Надо понимать, что в полную-то меру действие этого закона ожидается после 2021 года. Потому что основной массе молодых людей, всё-таки, была дана возможность по старому законодательству продолжить образование. В том числе и магистрантам, и аспирантам.

И особенно хотелось бы отметить, что это касалось той категории граждан, которых, можем так сказать, застал закон врасплох. Это касается молодых людей, которые поступили в учебное заведение до принятия, до вступления в силу данного закона. А особенно тех, кто находились в академических отпусках. И неслучайно позиция данного закона была прописана, что за ними сохраняются все ранее предоставленные отсрочки вплоть до отпадения основания. То есть пока они не завершат обучение, даже связанные до вступления в силу закона и с академическим отпуском вплоть до окончания учебного заведения, им будет дана возможность доучиться. Естественно, те молодые люди, которые воспользовались правом поступления и получили отсрочку по старому законодательству – они будут тоже полный срок обучаться, на тот, который предоставлен призывными комиссиями.

В то же время те граждане, которые не смогли уже по старому законодательству получить право на отсрочку, естественно, они подлежали призыву и отправке в Вооружённые силы и другие войска воинских формирований уже в соответствии с требованиями нового закона. И как мы предполагали, таких количество не очень большое – их около, если брать по итогам осеннего призыва, около полутора тысяч человек всего лишь. Но это позволило нам, во всяком случае, удовлетворить потребности в новом пополнении и в Вооружённых силах, и других воинских формирований в осенний период. То есть в осенней призывной кампании проблема теперь, в общем-то, решена. Немного, постепенно, с годами она будет разрешаться и с весенним призывом.

Люди в материале: Андрей Мурашов, Игорь Марзалюк

 
 
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Закон об отсрочках, который так много наделал шума, крика. Летом...
 
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