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День открытых дверей прошел сегодня в Осиповичской организационной структуре ДОССАФ

14.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Перед присутствующими — учениками школ города, военнослужащими, воинами-интернационалистами — выступили прокурор Осиповичского района Денис  Иваньков, председатель общественной организации «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане»  Юрий Корбан и старший госавтоинспектор Сергей Чигилейчик.

Программа мероприятия так же включала знакомство с грузовыми автомобилями, на которых проходят подготовку военные водители  посещение выставки оружия — как современного, так и историчекого.

День открытых дверей прошел сегодня в Осиповичской организационной структуре ДОССАФ


День открытых дверей прошел сегодня в Осиповичской организационной структуре ДОССАФ


День открытых дверей прошел сегодня в Осиповичской организационной структуре ДОССАФ


День открытых дверей прошел сегодня в Осиповичской организационной структуре ДОССАФ


День открытых дверей прошел сегодня в Осиповичской организационной структуре ДОССАФ


День открытых дверей прошел сегодня в Осиповичской организационной структуре ДОССАФ


День открытых дверей прошел сегодня в Осиповичской организационной структуре ДОССАФ
Фото Нины Царик

 
Теги: знакомства
 
 
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Перед присутствующими — учениками школ города, военнослужащими, воинами-интернационалистами — выступили прокурор Осиповичского района Денис  Иваньков,...
 
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