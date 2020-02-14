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День открытых дверей прошел сегодня в Осиповичской организационной структуре ДОССАФ
14.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Перед присутствующими — учениками школ города, военнослужащими, воинами-интернационалистами — выступили прокурор Осиповичского района Денис Иваньков, председатель общественной организации «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане» Юрий Корбан и старший госавтоинспектор Сергей Чигилейчик.
Программа мероприятия так же включала знакомство с грузовыми автомобилями, на которых проходят подготовку военные водители посещение выставки оружия — как современного, так и историчекого.
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Перед присутствующими — учениками школ города, военнослужащими, воинами-интернационалистами — выступили прокурор Осиповичского района Денис Иваньков,...
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