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Это ж сколько в стране взяточников! Каждый год отправляют за решетку более тысячи человек

14.02.2020 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самым распространенным видом коррупционных преступлений в Беларуси по-прежнему остается получение взяток, в прошлом году произошел незначительный рост числа осужденных по этим статьям.

Это ж сколько в стране взяточников! Каждый год отправляют за решетку более тысячи человек
Всего, в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством, в Беларуси насчитывается около 10 видов коррупционных преступлений, среди которых хищение с использованием служебного положения, превышение служебных полномочий, мошенничество, дача взятки.

"В 2019 году в Беларуси за преступления коррупционной направленности было осуждено 1007 человек, это на 2 человека больше, чем в 2018 году", - сообщили Sputnik в пятницу в Верховном суде Беларуси.

Среди осужденных за коррупцию 39 людей в погонах, по решению судов кроме основного наказания они были лишены воинского или специального звания.

В суде также рассказали, что наибольшее количество обвиняемых в коррупционных преступлениях было осуждено за получение взятки, виновными по статье 430 признаны 336 человек. 


На втором месте по числу получивших обвинительные приговоры совершившие хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (более 260 обвиняемых). На третьем месте - те, кто, давал взятки. Таких осужденных в прошлом году было 207 человек.

Почти половина обвиняемых, которым в 2019 году вынесли обвинительные приговоры за коррупцию, отправились в места лишения свободы, остальным назначено наказание, не связанное с лишением свободы. 

В частности, наказание в виде штрафа избрано в отношении 241 осужденного. Конфискацию имущества суды назначили почти каждому пятому осужденному за коррупцию в 2019 году.
 
 
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Самым распространенным видом коррупционных преступлений в Беларуси по-прежнему остается получение взяток, в прошлом году произошел незначительный рост числа...
 
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