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YouTube-звезды, музыкально-кулинарный квартирник и выставка кошек. Как провести выходные в Бресте

14.02.2020 14:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные можно оторваться на концерте украинских звезд YouTube, отдохнуть на музыкально-кулинарном квартирнике и сводить семью на выставку кошек. Да-да, это программа для тех, кто уже устал от «валентинок»!


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Екатерина Артименя, TUT.BY

Что: Концерт группы «Фіолет»

Где: Паб Coyotte

Когда: 15 февраля в 17.00

В эту субботу украинская группа «Фіолет» выступит перед брестской публикой. Ребята играют украинский инди-рок. Их клипы в YouTube собирают миллионы просмотров. В Брест музыканты везут свои лучшие песни.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Что: Музыкально-кулинарный квартирник

Где: Студия «Сахарини»

Когда: 15 февраля 19.00

Студия «Сахарини» собирает друзей на очередной квартирник. В программе вкусная выпечка, хорошая музыка. Ответственный за кухню — именитый повар Станислав Каменских. Культурно-массовую программу обеспечит талантливый брестский музыкант и шоумен Игорь Пашечко.


Что: Выставка кошек

Где: ДК «Профсоюзов»

Когда: 15−16 февраля с 11.00 до 18.00

В Бресте пройдет выставка кошек. Гости увидят редкие породы, поумиляются кошкам в костюмах и смогут принять участие в викторинах. Для детей — игры и аквагрим.

Хороших выходных!

 
Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные можно оторваться на концерте украинских звезд YouTube, отдохнуть на музыкально-кулинарном квартирнике и сводить семью на выставку кошек.
 
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Ивьевский край
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