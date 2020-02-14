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YouTube-звезды, музыкально-кулинарный квартирник и выставка кошек. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные можно оторваться на концерте украинских звезд YouTube, отдохнуть на музыкально-кулинарном квартирнике и сводить семью на выставку кошек. Да-да, это программа для тех, кто уже устал от «валентинок»!
В эту субботу украинская группа «Фіолет» выступит перед брестской публикой. Ребята играют украинский инди-рок. Их клипы в YouTube собирают миллионы просмотров. В Брест музыканты везут свои лучшие песни.
Студия «Сахарини» собирает друзей на очередной квартирник. В программе вкусная выпечка, хорошая музыка. Ответственный за кухню — именитый повар Станислав Каменских. Культурно-массовую программу обеспечит талантливый брестский музыкант и шоумен Игорь Пашечко.
В Бресте пройдет выставка кошек. Гости увидят редкие породы, поумиляются кошкам в костюмах и смогут принять участие в викторинах. Для детей — игры и аквагрим.
Хороших выходных!
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В предстоящие выходные можно оторваться на концерте украинских звезд YouTube, отдохнуть на музыкально-кулинарном квартирнике и сводить семью на выставку кошек.
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