YouTube-звезды, музыкально-кулинарный квартирник и выставка кошек. Как провести выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные можно оторваться на концерте украинских звезд YouTube, отдохнуть на музыкально-кулинарном квартирнике и сводить семью на выставку кошек. Да-да, это программа для тех, кто уже устал от «валентинок»!



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Екатерина Артименя, TUT.BY

Что: Концерт группы «Фіолет» Где: Паб Coyotte Когда: 15 февраля в 17.00

В эту субботу украинская группа «Фіолет» выступит перед брестской публикой. Ребята играют украинский инди-рок. Их клипы в YouTube собирают миллионы просмотров. В Брест музыканты везут свои лучшие песни.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Что: Музыкально-кулинарный квартирник Где: Студия «Сахарини» Когда: 15 февраля 19.00

Студия «Сахарини» собирает друзей на очередной квартирник. В программе вкусная выпечка, хорошая музыка. Ответственный за кухню — именитый повар Станислав Каменских. Культурно-массовую программу обеспечит талантливый брестский музыкант и шоумен Игорь Пашечко.





Что: Выставка кошек Где: ДК «Профсоюзов» Когда: 15−16 февраля с 11.00 до 18.00

В Бресте пройдет выставка кошек. Гости увидят редкие породы, поумиляются кошкам в костюмах и смогут принять участие в викторинах. Для детей — игры и аквагрим.

Хороших выходных!