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Памятник воинам-интернационалистам открыли после реконструкции в Жабинке

14.02.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В городском парке Жабинки сегодня торжественно открыли обновленный памятник воинам-интернационалистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятник воинам-интернационалистам открыли после реконструкции в Жабинке

Фото "Сельская праўда" (Светлана Кислая)

Концепция установленного около 20 лет назад памятника сохранена: это арка с колоколом и мемориальная плита с именами четырех земляков, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, - старшего лейтенанта Василия Дударя, прапорщиков Николая Мороза и Сергея Грудницкого, ефрейтора Валерия Мигеля. Обновленный монумент выполнен из современных материалов. С двух сторон от него в почетной вахте застыли боевая машина десанта и самоходный миномет - технику на безвозмездной основе предоставило Министерство обороны. Кроме того, во время реконструкции благоустроили прилегающую территорию: в парке установили новые светильники, вымостили плиткой пешеходные дорожки.

 
 
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  В городском парке Жабинки сегодня торжественно открыли обновленный памятник воинам-интернационалистам, передает корреспондент БЕЛТА. Фото "Сельская праўда"...
 
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