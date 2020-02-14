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Не только книги и газеты. На что способна современная типография

14.02.2020 17:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не только книги и газеты. На что способна современная типография
Фото из открытых источников

Типография – предприятие или организация, предлагающая услуги по полиграфии. Каждый из современных полиграфпроцессов можно разделить на 3 основных этапа:

  1. Подготовка – проводятся все необходимые предварительные работы, подбираются специальные инструменты (например, штампы и фотоформы и т.д.).
     
  2. Печать/нанесение информации – непосредственно процесс нанесения текста или изображения на материал-основу (бумага, металл, пластик, ткань и т.д.).
     
  3. Послепечатная обработка – на этом этапе в зависимости от вида изделия его ламинируют, брошюруют, переплетают и т.д.

Виды услуг

Современная типография способна выполнять широкий спектр различных услуг. Чем более серьезная компания и чем более профессиональное у нее оборудование, тем шире спектр ее услуг. Так, РМ-Компани позволяет своим клиентам максимальные возможности по реализации их идей и задумок.

Среди основных услуг предприятия выделяют такие, как:

  • Широкоформатная печать (баннеры, фотообои, наклейки, трафареты и др.);
  • Оперативная полиграфия (визитки, буклеты, календари, бейджи, фотографии и др.);
  • Наружная реклама (ростовые фигуры, фасадные таблички, световые короба, оклейка транспорта и др.);
  • Информационные стенды (для автошкол, для организаций, по охране труда и т.д.);
  • Сувенирная продукция (значки, магниты, печать на кружках и текстиле, наклейки).

В отделе послепечатной обработки готовые изделия могут ламинировать, брошюровать, фальцевать, биговать, резать, нумеровать, переплетать, а также применять вырубку или различные виды тиснения, сверлить и пробивать отверстия и т.д.

Профессиональные сотрудники компании всегда приходят на помощь клиенту, помогают при необходимости скорректировать дизайн заказа, подсказывают возможные нюансы. Современные технологии и высококлассное профессиональное оборудование позволяют в довольно сжатые сроки решать даже самые оригинальные и нестандартные задачи заказчиков.

Офсет или цифра?

Существует 2 основных типа печати: цифровая и офсетная. Чтобы понимать, что выбрать, стоит узнать о них немного больше.

  • Офсет – в работе применяется оттиск офсетной пластины (формы) на бумаге. К преимуществам варианта относится невысокая стоимость и большие тиражи. К минусам такого способа можно отнести сложность всего процесса, а потому и более длительные сроки ожидания заказа. Кроме того, при печати офсетом нельзя сделать пробный экземпляр или внести правки в готовый к печати макет.
     
  • Цифра – при цифровой печати изображение наносится на бумагу без «посредников», т.е. без дополнительных печатных форм. Печать заказа с готового макета происходит в считанные минуты, а заказ выполняется от 1 экземпляра. Несомненный минус такого способа – более высокая стоимость, чем при офсете.

Таким образом, если вы никуда не спешите или вам нужен большой тираж заказа, выбирайте офсетную печать. А если заказ был вам нужен «еще вчера» или готовая продукция необходима в единственном экземпляре, отдавайте предпочтение цифровой (оперативной) печати.

***

Словом, работа в типография не простая, но крайне увлекательная: творческий процесс, всегда новые задачи и порой очень нестандартные решения. Если вам нужна качественная рекламная или сувенирная продукция, обращайтесь за помощью к специалистам!

*на правах рекламы.

 
 
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Современная типография способна выполнять широкий спектр различных услуг. Чем более серьезная компания и чем более профессиональное у нее оборудование, тем шире...
 
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