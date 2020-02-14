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Не только книги и газеты. На что способна современная типография
14.02.2020 17:03 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Типография – предприятие или организация, предлагающая услуги по полиграфии. Каждый из современных полиграфпроцессов можно разделить на 3 основных этапа:
Виды услуг
Современная типография способна выполнять широкий спектр различных услуг. Чем более серьезная компания и чем более профессиональное у нее оборудование, тем шире спектр ее услуг. Так,
Среди основных услуг предприятия выделяют такие, как:
В отделе послепечатной обработки готовые изделия могут ламинировать, брошюровать, фальцевать, биговать, резать, нумеровать, переплетать, а также применять вырубку или различные виды тиснения, сверлить и пробивать отверстия и т.д.
Профессиональные сотрудники компании всегда приходят на помощь клиенту, помогают при необходимости скорректировать дизайн заказа, подсказывают возможные нюансы. Современные технологии и высококлассное профессиональное оборудование позволяют в довольно сжатые сроки решать даже самые оригинальные и нестандартные задачи заказчиков.
Офсет или цифра?
Существует 2 основных типа печати: цифровая и офсетная. Чтобы понимать, что выбрать, стоит узнать о них немного больше.
Таким образом, если вы никуда не спешите или вам нужен большой тираж заказа, выбирайте офсетную печать. А если заказ был вам нужен «еще вчера» или готовая продукция необходима в единственном экземпляре, отдавайте предпочтение цифровой (оперативной) печати.
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Словом, работа в типография не простая, но крайне увлекательная: творческий процесс, всегда новые задачи и порой очень нестандартные решения. Если вам нужна качественная рекламная или сувенирная продукция, обращайтесь за помощью к специалистам!
*на правах рекламы.
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Современная типография способна выполнять широкий спектр различных услуг. Чем более серьезная компания и чем более профессиональное у нее оборудование, тем шире...
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