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110-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова отмечают в стрнанах СНГ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Две звезды Героя и знаменитый бой под Сталинградом, в котором его танковая бригада подбила 30 танков и 50 бронемашин противника. В этом году сыну азербайджанского народа Ази Асланову исполнилось бы 110 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В честь героя праздничные мероприятия проходят не только на его родине, но и в Беларуси. Бригада Асланова, знаменитая 35-ая гвардейская, освобождала нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. Один из самых молодых генералов советской армии в течение лета и осени 44-го участвовал в боях под Вилейкой, Минском и Молодечно.
Газета «Красная звезда» писала: «История войн еще не видела бойцов так мужественно сражавшихся, как Ази Асланов». К слову, в сражениях за освобождение Беларуси 14 человек стали Героями Союза, 16 тысяч азербайджанцев пали на полях сражений.
Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:
Совет глав государств СНГ утвердил масштабный план по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из таких мероприятий в Беларуси стала и эта встреча.
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Новости Беларуси. Две звезды Героя и знаменитый бой под Сталинградом, в котором его танковая бригада подбила 30 танков и 50 бронемашин противника. В этом году сыну...
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