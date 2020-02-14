В день влюбленных — “Тестируй любовь!”

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











День 14 февраля — это не только яркие букеты и шары, чувственные признания, но и … ответственность. Именно эту мысль хотели донести всем участникам акции «Тестируй любовь!» ее организаторы РО БОКК и РЦГиЭ.













В этот день на базе Несвижской центральной районной библиотеки имени П. Пронузо прошла совместная районная акция «Тестируй любовь!». Организована она была в форме «круглого стола», участие в котором приняла работающая молодежь района. Целью акции была популяризация ответственного поведения среди молодежи, профилактика ВИЧ-инфекции, разговор шел о способах защиты от ВИЧ, тестах на ВИЧ, жизненной позиции в случае заражения инфекцией или отношения к носителям ВИЧ.

Эти и другие темы участники акции обсуждали с помощником врача-эпидемиолога районного центра гигиены и эпидемиологии К.С. Гордиевич.

ВИЧ является одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения. Согласно статистике, среди зараженных — больший процент мужчин. На сегодняшний день этот вирус унес десятки миллионов человеческих жизней, но ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний. Люди, страдающие иммунодефицитом, могут прожить долгую и здоровую жизнь, если соблюдают назначения врача и проходят соответствующий курс лечения. А все мы должны соблюдать условия, понижающие риск заражения ВИЧ-инфекцией.

Активное участие в проведении круглого стола приняли педагоги СШ № 4 г. Несвижа, медицинские работники УЗ «Несвижская ЦРБ» и сотрудники районной библиотеки. Разговор сопровождался просмотром специальных видеороликов. Для всех участников акции была предоставлена специальная литература по тестированию «Прояви заботу о себе и своих близких», «Знание может спасти», «Начни с себя — живи безопасно», «Обещаем быть верными друг другу».

Инна ВАСИЛЕВИЧ.