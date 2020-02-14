День памяти, скорби, день пролитых слез...

Источник материала: Ивьевский край

Войну в Афганистане называют самой жестокой и кровопролитной после Великой Отечественной войны. Афганские тропы прошли более девяти десятков наших земляков-ивьевчан. Имена 9-ти из них увековечены в памятном знаке погибшим воинам-интернационалистам: Вячеслав Петрович Макуцевич, Станислав Иосифович Кульнис, Александр Мустафович Мухля, Станислав Юзефович Мацкевич, Николай Николаевич Рыбаков, Виталий Генрихович Самокар, Виктор Иосифович Станевич, Вячеслав Ромуальдович Якович, Валерий Норбертович Петрович.

Сегодня руководство, представители организаций и общественных объединений Ивьевского района, воины-интернационалисты, а также молодежь города собрались возле памятного знака «Землякам погибшим в Афганистане».

Звучало много слов благодарности, красной нитью через все выступления участников проходила тема памяти, звучал призыв помнить о героях этой войны.

После выступлений состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику воинам-интернационалистам. И минутой молчания, отзывающейся в сердцах присутствующих скорбью и болью, почтили память тех, кто не вернулся.





























































П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.