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День памяти, скорби, день пролитых слез...

14.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Войну в Афганистане называют самой жестокой и кровопролитной после Великой Отечественной войны. Афганские тропы прошли более девяти десятков наших земляков-ивьевчан. Имена 9-ти из них увековечены в памятном знаке погибшим воинам-интернационалистам: Вячеслав Петрович Макуцевич, Станислав Иосифович Кульнис, Александр Мустафович Мухля, Станислав Юзефович Мацкевич, Николай Николаевич Рыбаков, Виталий Генрихович Самокар, Виктор Иосифович Станевич, Вячеслав Ромуальдович Якович, Валерий Норбертович Петрович.

Сегодня руководство, представители организаций и общественных объединений Ивьевского района, воины-интернационалисты, а также молодежь города собрались возле памятного знака «Землякам погибшим в Афганистане».

Звучало много слов благодарности, красной нитью через все выступления участников проходила тема памяти, звучал призыв помнить о героях этой войны.

После выступлений состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику воинам-интернационалистам. И минутой молчания, отзывающейся в сердцах присутствующих скорбью и болью, почтили память тех, кто не вернулся.

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

День памяти, скорби, день пролитых слез...

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Войну в Афганистане называют самой жестокой и кровопролитной после Великой Отечественной войны. Афганские тропы прошли более девяти десятков...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
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