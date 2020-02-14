Источник материала: Новости Волковыска

14 февраля глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.

На рабочей встрече Миллера и Семашко в Санкт-Петербурге также присутствовал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере.

На прошлой неделе Россия и Белоруссия договорились о цене на газ до 2021 года. Как было объявлено по итогам встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, Россия продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб. м.