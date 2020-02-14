Уникальный розовый скат манта вновь замечен у берегов Австралии

Источник материала: Tut.by

Уникальный розовый скат манта снова появился у берегов Австралии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Australian Geographic .

В водах у кораллового острова Леди-Эллиот, что расположен в 85 километрах от побережья штата Квинсленд на востоке Австралии, снова заметили ската манта (или гигантского морского дьявола) необычного розового цвета. Этот экземпляр был впервые обнаружен в 2015 году и получил прозвище «Инспектор Клузо» в честь персонажа из фильма «Розовая пантера».

Манта — это вид скатов. Эти создания являются единственными позвоночными животными, имеющими три пары функционирующих конечностей. Это самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9,1 м (в основной массе 4−4,5 метра), а масса крупных экземпляров — до 3 тонн.

Уникальная окраска «Инспектора Клузо» является подлинной, но безвредной и, как считают эксперты, может быть результатом генетической мутации, сходной с альбинизмом. Это эритризм — нарушение пигментации наружных покровов (кожи, шерсти, перьев, чешуи, яичной скорлупы) у какого-либо вида организмов в пользу красного, оранжевого или розоватого цвета.