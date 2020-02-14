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Компактный кроссовер Skoda Karoq привезли в Минск. И он будет конкурировать с Geely

14.02.2020 17:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Долгожданная новинка 2020 года, Skoda Karoq, добралась до Минска! 14 февраля первые автомобили были представлены в автосалонах импортера Skoda, компании «ФелОктСервис».


Это Karoq в специальной комплектации для Беларуси — City Style. Автомобиль оснащен 1,4-литровым мотором мощностью 150 л.с. и классическим гидромеханическим «автоматом». У «автомата» 8 передач, что позволяет экономить топливо. Средний расход бензина всего 6,3 л/100 км. Ускорение с 0 до 100 км/ч — всего за 8,8 секунды. Цена базовой версии составляет 47 300 рублей.


Представленный в автосалоне Karoq стоит 56 200 рублей за счет установленного дополнительного оборудования. Стандартная комплектация AMBITION в модели City Style дополнена обогревом лобового стекла и электрозеркал, задним подлокотником с подстаканниками, розетками на 230 вольт с USB в багажнике и другими полезными опциями. Но даже в базовой версии Karoq отлично оснащен: комплекс из передних подушек безопасности, боковых подушек и шторок безопасности нечасто встретишь на машинах этого класса. Также в комплектацию входит круиз-контроль, климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев передних сидений и медиасистема с многофункциональным дисплеем.

— Скоро в Минске и областных центрах Беларуси появятся и другие версии кроссовера Karoq, в том числе с полным приводом, — заявили в компании «ФелОктСервис». — В ближайшее время автомобили будут доступны для тест-драйва. Гарантия на Karoq составляет 5 лет либо 100 тысяч км пробега, гарантия на кузов 12 лет от сквозной коррозии. На Karoq уже оформлены предзаказы, клиенты были готовы купить автомобиль, даже не видя его. Интерес публики огромен — отмечают в «ФелОктСервис».

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский импортер Skoda поторопился и привез в Минск первую партию компактных кроссоверов Karoq. Автомобиль сможет составить серьезную конкуренцию белорусскому...
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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