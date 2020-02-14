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Под Брестом фура со сжиженным газом протаранила легковушку
Источник материала: Tut.by
14 февраля на трассе М1 у перекрестка с деревней Черни, столкнулись легковой автомобиль и фура, сообщает
Фура ехала по М1 со стороны Минска в направлении Козловичей на зеленый сигнал светофора, а легковой автомобиль выезжал со стороны Черней в направлении города на красный — и получил удар в бок, сообщают очевидцы аварии.
По предварительной информации, пострадал водитель легкового автомобиля. Его увезла скорая.
Спасатели залили дорогу пеной, чтобы не произошло возгорание.
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Спасатели залили дорогу пеной, чтобы исключить возгорание.
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