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Лукашенко пригрозил забирать российскую транзитную нефть

14.02.2020 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти.

Лукашенко пригрозил забирать российскую транзитную нефть
"Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн, в январе они поставили всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы", - сказал в пятницу Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко заявил, что озвучил такую позицию на прошедших 7 февраля в Сочи переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я никого не шантажировал", - отметил Лукашенко.

Он заявил, что в феврале Беларусь может забрать из транзитного потока до 2 млн тонн нефти в случае отсутствия регулярных поставок. "Если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать", - предупредил Лукашенко.

По его словам, "через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти. И они (Россия – ИФ) не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть".

При этом Лукашенко напомнил, что РФ до сих пор не компенсировала издержки Беларуси от поставки загрязненной хлоридами нефти в апреле прошлого года. "Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба", - сказал Лукашенко.


Поставки россисйкой нефти в Беларусь отсутствуют из-за отказа Беларуси платить премию российским нефтяным компаниям 

С начала января нефтяное сырье в Беларусь поставляют только компании группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, который реализует в Беларуси при непосредственной поддержке Лукашенко ряд крупных инвестпроектов, в частности, строительство Нежинского ГОКа по добыче калийной руды.

Сообщалось, что в первом квартале поставки "Сафмара" в Беларусь составят 750 тыс. тонн.

Транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. 

По трубопроводам филиала "Новополоцк" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.
 
 
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Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти.
 
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