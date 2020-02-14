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Жену Овечкина обокрали в аэропорту
Источник материала: Tut.by
Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, сообщила, что ее обокрали в одном из аэропортов США.
«Я получила багаж, и все сумочки, которые находились внутри, украдены! Не летайте на American Airlines, отвратительна авиакомпания» — написала Шубская в сториз инстаграма.
Напомним, Анастасия и Александр в браке с 2016 года, в 2018 году у них родился сын Сергей.
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Похитили все ее сумочки.
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