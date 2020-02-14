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Жену Овечкина обокрали в аэропорту

14.02.2020 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, сообщила, что ее обокрали в одном из аэропортов США.

«Я получила багаж, и все сумочки, которые находились внутри, украдены! Не летайте на American Airlines, отвратительна авиакомпания» — написала Шубская в сториз инстаграма.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 8 Фев 2020 в 12:33 PST

Напомним, Анастасия и Александр в браке с 2016 года, в 2018 году у них родился сын Сергей.

 
 
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Похитили все ее сумочки.
 
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Единство
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