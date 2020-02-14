Можно запускать откуда угодно. В США показали испытания многоцелевой ракеты Griffin

Источник материала: Tut.by

В четверг Raytheon Co., один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков, опубликовал видеоролик испытаний многоцелевой ракеты Griffin. Об этом пишет defence-blog.

Small package, precise targeting. The Griffin® missile is a multi-platform, multi-service weapon with a proven track record. https://t.co/fnss4OhTXt pic.twitter.com/NY7Vzt1Kec — Raytheon (@Raytheon) February 13, 2020

Griffin — ракета, которая легко интегрируется в различные системы. Боеприпас можно запускать с самолета, вертолета, корабля, наземных установок. Он используется как в качестве «классической» ракеты, так и управляемой авиабомбы.

Производители заявляют, что Griffin весьма эффективен благодаря простому, удобному в работе и интуитивно понятному интерфейсу пользователя. Ракета использует как инерциальное, так и GPS-наведение и полуактивную боеголовку.

Длина боеприпаса составляет 109 сантиметров, масса — 15 с лишним килограммов, из которых почти 6 килограммов приходятся на боеголовку. «Маленькая и точная» — так охарактеризовал Raytheon ракету.