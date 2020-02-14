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Можно запускать откуда угодно. В США показали испытания многоцелевой ракеты Griffin
Источник материала: Tut.by
В четверг Raytheon Co., один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков, опубликовал видеоролик испытаний многоцелевой ракеты Griffin. Об этом
Griffin — ракета, которая легко интегрируется в различные системы. Боеприпас можно запускать с самолета, вертолета, корабля, наземных установок. Он используется как в качестве «классической» ракеты, так и управляемой авиабомбы.
Производители заявляют, что Griffin весьма эффективен благодаря простому, удобному в работе и интуитивно понятному интерфейсу пользователя. Ракета использует как инерциальное, так и GPS-наведение и полуактивную боеголовку.
Длина боеприпаса составляет 109 сантиметров, масса — 15 с лишним килограммов, из которых почти 6 килограммов приходятся на боеголовку. «Маленькая и точная» — так охарактеризовал Raytheon ракету.
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