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Можно запускать откуда угодно. В США показали испытания многоцелевой ракеты Griffin

14.02.2020 17:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг Raytheon Co., один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков, опубликовал видеоролик испытаний многоцелевой ракеты Griffin. Об этом пишет defence-blog.

Griffin — ракета, которая легко интегрируется в различные системы. Боеприпас можно запускать с самолета, вертолета, корабля, наземных установок. Он используется как в качестве «классической» ракеты, так и управляемой авиабомбы.

Производители заявляют, что Griffin весьма эффективен благодаря простому, удобному в работе и интуитивно понятному интерфейсу пользователя. Ракета использует как инерциальное, так и GPS-наведение и полуактивную боеголовку.

Длина боеприпаса составляет 109 сантиметров, масса — 15 с лишним килограммов, из которых почти 6 килограммов приходятся на боеголовку. «Маленькая и точная» — так охарактеризовал Raytheon ракету.

 
 
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