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«Минсктранс» объяснил, зачем включал объявления про блокировку валидаторов

14.02.2020 17:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Минсктранс» объяснил, зачем включал объявления про блокировку валидаторов
Фото из открытых источников

«Минсктранс» ответил на петицию насчет «правила 15 секунд», которое отменили, едва придумав. Напомним, у транспортников была идея блокировать валидаторы и компостеры вскоре после закрытия дверей – так хотели бороться с «зайцами». В автобусах даже успели пустить объявления на этот счет, но после громкого общественного возмущения от плана отказались.

«Минсктранс» объяснил, зачем включал объявления про блокировку валидаторов В Минске все же не будет блокировать валидаторы во время движения автобуса

Представители «Минсктранса» заявили, что объявления озвучивали «для мониторинга общественного мнения», пишет TUT.by. «Конкретная дата вступления в действие решения о блокировке оплаты проезда предприятием не была определена. Данная инициатива предприятия не была поддержана Минским горисполкомом и отменена», – отмечается в официальном комментарии.

Кроме того, отметим, что в начале февраля предприятие заявляло и о намерении отключить возможность оплачивать проезд бесконтактной картой (такая функция и так работает лишь в одном трамвайном маршруте Минска в тестовом режиме). После негативного отзыва на эту идею, формулировки у транспортников стали более мягкими, а бесконтактная оплата в трамваях № 6 продолжает работать.

«У нас есть некоторые технические аспекты, которые вызывают сомнение. Сейчас мы, не закрывая опытную эксплуатацию, пытаемся решить вопрос, устранить, и тогда уже будем принимать решение дальше», – рассказала в эфире телеканала «СТВ» заместитель гендиректора «Минсктранса» Елена РОМАНОВА. Она добавила, что сейчас транспортники работают над новым проектом, который позволит пассажирам оплачивать проезд, даже не выходя из дома. Как именно это будет работать, пока не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве заявили, что объявления озвучивали «для мониторинга общественного мнения».
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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