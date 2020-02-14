Зачем руководители пишут себе надгробные речи

Источник материала: Ежедневник



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«Память о том, что я скоро умру — это самый важный инструмент из тех, что помогали мне принимать решения в моменты, когда я стоял перед большим выбором», - говорил Стив Джобс.

Основательница Ness Labs Энн-Лаура Ле Канф предлагает написать себе надгробную речь, чтобы получить внутреннюю силу для будущих свершений.

В нашей культуре смерть наводит страх и грусть. Смерть — это неконтролируемое событие, которое кладет конец всем другим событиям. Вот почему мы стараемся не думать о ней. И именно поэтому во многих культурах и религиях существует понятие загробной жизни. Но размышления о смерти могут придать внутреннюю силу. И один из самых продуктивных способов думать о смерти — написать себе надгробную речь.

«Память о том, что я скоро умру — это самый важный инструмент из тех, что помогали мне принимать решения в моменты, когда я стоял перед большим выбором. Потому что практически все — все внешние ожидания, вся гордость, весь страх перед смущением или провалом, — все это исчезает перед лицом смерти, оставляя лишь подлинно важные вещи. Помнить о том, что умрешь — лучший из известных мне способов избежать ловушки, представления, что тебе есть что терять. Перед лицом смерти ты уже обнажен. Нет причины не следовать своему сердцу», — Стив Джобс

Надгробная речь как план вашего будущего

Творческое упражнение по написанию собственной надгробной речи было популяризировано автором книги «Живя заранее» (Living Forward) Дэниелом Харкави. Сегодня тысячи руководителей во всем мире используют его как способ осмыслить свою жизнь и спланировать свои дальнейшие личные и профессиональные шаги.

Как объясняет Харкави, «когда мы выделяем время, чтобы написать себе похоронную речь, создается эта сила магнитного притяжения, которая влечет нас вперед. Наши приоритеты и наше видение того, чего мы хотим достичь, будучи лидерами, и как нам этого добиться, приобретают четкие очертания. Эта ясность позволяет нам принимать более правильные решения, раздвигать привычные шаблоны, создавать новые привычки и начать двигаться к лучшему будущему».

Написание собственной похоронной речи оказывает глубокое влияние на большинство людей. Это создает ощущение срочности и ясности. Как сказал Стив Джобс, только важные вещи имеют значение перед лицом смерти. Небольшие неловкие моменты, дела, которые пошли не совсем так, как планировалось, пропущенные вечеринки — все это улетучивается, оставляя только крупную картину и важные решения.

Представьте, что ваше тело безжизненно лежит в гробу, а друзья и семья сидят вокруг него. Независимо от того, какая у вас религия или философские убеждения, эту картину довольно трудно нарисовать. Что скажут люди? Что они будут помнить? Каким человеком вы хотели бы предстать в истории вашей жизни?

Как написать свою похоронную речь

Можно написать хронологическую речь, рассказывающую о каждом достижении и важном этапе вашей жизни, но, по моему мнению, гораздо эффективнее затронуть общие темы, связав их красной нитью повествования о вашей жизни. Это ни в коем случае не исчерпывающее руководство по написанию речи в целом, но ответы на эти вопросы помогут вам составить план.

Культура. Где вы родились? Есть ли у вас какие-нибудь интересные истории о вашем детстве или аспектах культуры, которые оказали на вас влияние?

Учеба. Где вы ходили в школу? Возвращались ли вы туда когда-нибудь? Занимались ли самообразованием? Что вы изучали? Каким вы были студентом?

Места. Где вы жили с детства и до пенсии? На одном месте — или исследовали мир? Где вам понравилось больше всего?

Работа. Что вы сделали для работы? Каким были товарищем по команде? Работали ли вы в одной компании или в разных? Может быть, вы основали компанию? Если так, как все прошло? Вы получили какие-либо награды за свою работу?

Отношения. У вас было много друзей или не очень? Были ли вы женаты? Были ли у вас дети? Какие у вас были с ними отношения? Часто ли вы общались со своей семьей?

Увлечения. Были ли у вас какие-либо сторонние проекты? Хобби, которым вы наслаждались вне работы? Вы занимались этим в одиночку или привлекали друзей или родственников? Достигли ли вы чего-то значимого?

Личность. Что больше всего восхищало людей в вас? Что им нравилось больше всего, когда вы проводили время вместе? Какие комплименты вы часто получали? Помогали ли вы людям так, что они это запомнят? По каким вашим качествам люди будут скучать больше всего?

Очень важно, чтобы вы не спешили, отвечая на эти вопросы. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит, и нарисуйте себя в будущем. Некоторым людям легче начать с первого варианта, где они представляют, что умерли сегодня, и перечисляют свои нынешние достижения и характеристики, а затем переходят ко второму варианту, в котором они умирают от старости. Некоторым людям помогает вообразить, кто будет читать эту речь на их похоронах.

Работайте, чтобы принять меры

Когда вы закончите, перечитайте речь еще раз, в тихом месте. Если вы не испытываете никаких эмоций во время чтения, можете сделать это еще раз. Повествование о вашей жизни должно быть значимым и важным для вас. Когда вы почувствуете, что на правильном пути, сделайте перерыв. Написание похоронной речи может быть изматывающим.

Следующий шаг — принять меры. Разбейте содержание речи на конкретные действия, которые вы можете предпринять, чтобы достичь этих целей. Какие повседневные привычки можно выработать, чтобы эта речь звучала правдоподобно в день ваших похорон? Какие мелочи вы можете изменить сегодня, чтобы приблизиться к воплощению этого повествования в жизнь?

Идея не в том, чтобы спланировать всю свою жизнь — это не имеет смысла. Вместо этого подумайте о крошечных победах и небольших привычках, которыми можно управлять сегодня и которые будут накапливаться в течение жизни. Всякий раз, когда вы чувствуете себя потерянными или неуверенными, что делать дальше, читайте похоронную речь. Это будет напоминанием о вашей путеводной звезде.

Ваша надгробная речь предназначена только для ваших глаз. Это личное, и давление, которому вы подвергнетесь, показав ее кому-то другому, может нарушить аутентичность. Зная, что вы будете единственным, кто ее когда-либо прочитает, можно свободно мечтать, быть амбициозными, творческими и получать удовольствие, строя план своей жизни. Постарайтесь найти время на этой неделе и написать свою похоронную речь.

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