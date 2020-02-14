ОффТОП: Минск вошел в тройку самых романтичных городов Европы

Ко Дню всех влюбленных российский туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг самых романтичных городов Европы, популярных для романтических поездок на выходные.
Топ самых романтичных направлений оказался довольно неожиданным: первые пять строчек заняли Санкт-Петербург, Париж, Минск, Калининград и Прага. Мы предлагаем пойти дальше и определить самое романтичное место в нашей столице.
Сообщается, что рейтинг был составлен по результатам интернет-опроса более пяти тысяч посетителей сайта «ТурСтат» в феврале 2020 года. За Санкт-Петербург и Париж как самые романтичные города Европы отдали по 23% голосов, за Калининград и Минск — по 8%, за Прагу — 7%. Вот как выглядит полный список.
1. Санкт-Петербург
2. Париж
3. Минск
4. Калининград
5. Прага
6. Екатеринбург
7. Амстердам
8. Баку
9. Ереван
10. Таллинн