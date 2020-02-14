ОффТОП: Минск вошел в тройку самых романтичных городов Европы

Источник материала: Новости Дзержинска

Ко Дню всех влюбленных российский туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг самых романтичных городов Европы, популярных для романтических поездок на выходные.

Топ самых романтичных направлений оказался довольно неожиданным: первые пять строчек заняли Санкт-Петербург, Париж, Минск, Калининград и Прага. Мы предлагаем пойти дальше и определить самое романтичное место в нашей столице.

Сообщается, что рейтинг был составлен по результатам интернет-опроса более пяти тысяч посетителей сайта «ТурСтат» в феврале 2020 года. За Санкт-Петербург и Париж как самые романтичные города Европы отдали по 23% голосов, за Калининград и Минск — по 8%, за Прагу — 7%. Вот как выглядит полный список.

1. Санкт-Петербург

2. Париж

3. Минск

4. Калининград

5. Прага

6. Екатеринбург

7. Амстердам

8. Баку

9. Ереван

10. Таллинн