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Предложение: как после герба подкорректировать гимн

14.02.2020 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси собрались подкорректировать герб страны.

Журналист Виктор Малишевский полагает, что после этого надо подкорректировать и гимн. 

Свою версию он опубликовал в Фейбуке:

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, ̶н̶а̶р̶о̶д̶а̶ў̶ Еўропы братэрскі саюз!
Нафта - не наша дарожная карта,
Вечна ЖЫВЕ (і квітней), БЕЛАРУСЬ!
 
 
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В Беларуси собрались подкорректировать герб страны.
 
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