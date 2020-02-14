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Беларусь и Армения обсудили перспективы в сфере обороны
14.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Военное сотрудничество Армении и Беларуси обсудили сегодня в Минске. Там встретились министры обороны двух стран, передает телеканал «МИР 24».
После встречи гости из Армении возложили цветы возле стеллы «Минск – город Герой», а затем посетили музей Великой Отечественной войны. Там они возложили цветы в память о погибших. После чего министр обороны Армении Давид Тоноян вручил почетные грамоты авторам книги «Воины-армяне в боях за Беларусь».
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После встречи гости из Армении возложили цветы возле стеллы «Минск – город Герой», а затем посетили музей Великой Отечественной войны.
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