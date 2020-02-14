Беларусь и Армения обсудили перспективы в сфере обороны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Военное сотрудничество Армении и Беларуси обсудили сегодня в Минске. Там встретились министры обороны двух стран, передает телеканал «МИР 24».

«Совместные проекты с Министерством обороны Беларуси осуществляются в разных проектах. У нас высокий уровень военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества. Мы развиваемся и обмениваемся опытом в вопросах строительства вооруженных сил. Армения делится информацией о военно-политической обстановке», – сказал министр обороны Армении Давид Тоноян.

После встречи гости из Армении возложили цветы возле стеллы «Минск – город Герой», а затем посетили музей Великой Отечественной войны. Там они возложили цветы в память о погибших. После чего министр обороны Армении Давид Тоноян вручил почетные грамоты авторам книги «Воины-армяне в боях за Беларусь».



Также Тоноян распорядился, чтобы писателей наградили ведомственными наградами. Их вручат не позднее 9 мая.