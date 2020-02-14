Тема недели: Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Светлогорск

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля посетил с рабочей поездкой Светлогорск.

Глава государства осуществил символический пуск оборудования линии по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК. Во время посещения предприятия Президент поинтересовался, решены ли все экологические вопросы при создании нового производства. Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров заверил, что проблем нет.





В центральном пункте управления Александр Лукашенко тепло пообщался с работниками завода, которые подарили ему панно из целлюлозы с изображением родительского дома.

Рабочие поездки главы белорусского государства приобретают новый формат. В преддверии приезда Александра Лукашенко в тот или иной район на местные предприятия будут выезжать руководители республиканского уровня и затем держать отчет перед Президентом. Так произошло в Светлогорском районе. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов заранее побывали на ряде предприятий, как промышленных, так и в сфере сельского хозяйства, производства продуктов питания. Чиновники подробно информировали Президента об увиденном. Более того, Александр Лукашенко решил незапланированно посетить несколько предприятий, которых изначально не было в маршруте поездки. Это завод железобетонных изделий и конструкций и Светлогорский домостроительный комбинат.

«Чтобы не продавать древесину за бесценок» — Александр Лукашенко рассказал о замысле строительства завода в Светлогорске

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Светлогорский ЦКК, на базе которого построен завод по производству сульфатной беленой целлюлозы.





Сразу по прилете глава государства подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно. Президенту доложили, что потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте. Александр Лукашенко дал на этот счет необходимые поручения. «Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году», — сказал он.

Глава государства особо обратил внимание, что дополнительные поставки древесины на переработку на Светлогорский ЦКК дадут возможность более эффективно использовать лесные ресурсы страны, включая низкосортную древесину.

Как доложили Президенту, технология на предприятии позволяет из низкосортной древесины получать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, это энергонезависимое производство.

«Это наше богатство (лесные ресурсы. — Прим. БЕЛТА). Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия», — подчеркнул белорусский лидер.

Сульфатная беленая целлюлоза высоко востребована на международных рынках и важна для внутреннего импортозамещения. Она применяется в производстве обоев, упаковочных, писчих и полиграфических бумаг, картона, изделий санитарно-гигиенического назначения. На постсоветском пространстве таких современных производств нет. На сегодня Светлогорский ЦКК — единственный новый целлюлозный завод в странах СНГ.

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров доложил о новых перспективных проектах в деревопереработке. Александр Лукашенко особо акцентировал внимание на необходимости создания и развития производств, ориентированных на максимальную глубину переработки и выпуск высоколиквидного товара. Также в приоритете использование отечественного сырья и производство экологичной упаковки, чтобы снизить объемы использования пластика.

Александр Лукашенко ориентирует светлогорский завод на перспективу: нужна глубина переработки целлюлозы

«Нужна глубина переработки целлюлозы. Нам надо из нее делать соответствующие упаковочные материалы, мешки», — сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил о поставленной задаче по максимальному уходу от использования полиэтилена, который вредит экологии.





«Поэтому надо от этого уходить. Надо все заворачивать — булочки, пирожки и прочее — в бумагу. У нас этого добра хватает. Но из этой целлюлозы, значит, надо создать такую упаковку и другие материалы», — заявил Александр Лукашенко.

Президент сообщил о принятом решении не позже текущего года построить рядом с заводом цех, купить необходимое оборудование. «Оно не дешевое. Наверное, 80 млн евро будет стоить. Но мы пойдем на эти траты. Поставим машину и будем перерабатывать здесь целлюлозу. И таким образом из 400 тыс. т, которые вы произведете, 300-350 тыс. т мы переработаем здесь на месте и поставим своим предприятиям. На экспорт останется 50 тыс. т.», — рассказал глава государства.

Вторым направлением, которое также не стоит откладывать, Александр Лукашенко назвал производство вискозной целлюлозы. «Вы на этом предприятии это можете сделать. Нужна осина, ольха, которые у нас сегодня девать некуда, пропадают. И поэтому нам надо ускориться. Мы ее здесь переработаем», — заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что вискозная целлюлоза будет востребована здесь же, на соседнем предприятии в Светлогорске. В настоящее время это сырье закупается по импорту.

«То есть все, что вы здесь производите сегодня, вы производите за хорошие деньги. Это нормально. Вам надо возвращать кредит, который вы взяли, рассчитываться с бюджетом», — заметил глава государства.

Он особо подчеркнул важность глубокой переработки сырья и получения высоколиквидной готовой продукции. «Это совсем другой уровень нашей страны», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, цель его приезда состоит в том, чтобы убедиться, как было выполнено поручение по строительству нового завода.

Что касается предыдущих проблем в сотрудничестве с китайской компанией САМСЕ по созданию производства, глава государства положительно оценил тот факт, что отечественные специалисты в итоге самостоятельно справились с освоением мощностей предприятия. «Молодцы. За это вам большое спасибо! Это вторая цель моего приезда — поблагодарить вас за то, что вы, отказавшись от недобросовестного исполнителя, сделали это предприятие сами и получаете сегодня хорошую продукцию», — резюмировал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: когда мне доложили, что в Светлогорске дурно пахнет, разборки были жесткие

«Сейчас все живут экологическими проблемами, поэтому мы не можем быть в стороне, — сказал Александр Лукашенко. — Когда мне доложили, что тут дурно пахнет, разборки были жесткие. Экология вопрос номер один. Мы не должны в ХХI веке создавать производства, от которых сами отравимся и детей своих отравим». Он обратил внимание, что завод по производству целлюлозы в Светлогорске оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. «Здесь все сделано по высоким стандартам, на которые только способна мировая промышленность», — заявил Президент.





Глава государства также отметил, что с детства жил в чистой местности, поэтому лично уделяет вопросам экологии большое внимание. Он рассчитывает, что и на заводе будут придерживаться таких подходов и в скором времени территорию украсят зеленые насаждения. «Если экология, если чистота — уровень людей совсем другой. А ходить грязными, замызганными, напился, забылся — это не наше, это не Беларусь. Поэтому я очень внимательно отношусь к экологическим вопросам», — заявил Президент.

«Запомните: воздух, питание и вода — важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Добавьте к этому движение. Ну, у вас этого хватает. Это у чиновников меньше движения, поэтому я сегодня утром проснулся в шесть часов, к семи вышел на лыжню (она у меня еще сохранилась) и набегался там. Это заряд на целый день. Дальше надо нормально питаться и дышать свежим воздухом — и будете здоровыми», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: государство должно получать отдачу от иностранных инвестиций

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции.





Президент, в частности, обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов. Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, уже не так остро стоит.

«Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Если ты хочешь сюда прийти работать, пожалуйста, приходи и работай, как работают все предприятия — плати налоги, на прибыль налог, — сказал глава государства. — Любые рабочие места должны приносить прибыль».

«Это стратегический вопрос. Хватит сюда тащить со всего мира бизнесменов, хвастаться, что у нас инвестиции. А от этих инвестиций страна практически ничего не имеет. Не надо сравнивать с IT-парком. Это суперновейшее, на это бросаются все. И чтобы их здесь удержать, конечно, этот парк мы поддерживаем, помогаем ему и прочее. Пускай работают», — резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко: Гомельская область в этом году должна показать свою состоятельность в сельском хозяйстве

«Гомельская область за этот год должна показать свою состоятельность. А у вас для этого все есть», — уверен белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что климат меняется, и необходимо с учетом этого четко определиться, какие культуры возделывать. Приоритет — получение качественных кормовых ресурсов для нужд животноводства.

«Климат поменялся. Мы уже убедились однозначно. Значит, надо возделывать то, что возделывает Украина, — отметил глава государства. — Разберитесь в деталях — и незамедлительно надо реализовывать».

Александр Лукашенко о климатических изменениях: где-то выиграем, где-то проиграем, если быстро не развернемся

«Где-то выиграем, где-то поначалу можем проиграть, если быстро не развернемся, — считает белорусский лидер. — Сегодня уже абсолютно понятно, особенно гомельчанам, что климат резко изменился. Вы уже живете в климатической зоне, как раньше было южнее Киева».

Александр Лукашенко отметил, что как раз обсуждал эту проблему с губернатором Гомельской области и попросил определиться, что в связи с климатическими изменениями делать в сельском хозяйстве, какие культуры возделывать. «Но вам надо сегодня уже не думать, а брать то, что мы апробировали из сельхозкультур, и возделывать здесь в Гомельской области», — подчеркнул белорусский лидер.





Президент напомнил, что и на своем подворье занимается возделыванием порой несвойственных для Беларуси культур, как арбузы. Впрочем, есть много и традиционных культур, как картофель, а урожай раздают людям в различные учреждения. «Мы получили в этом году под 300 т картофеля на маленьком участке. Мы тоже отдали. В монастырь сегодня-завтра отвезут. Отдаем людям. Кому-то семена, потому что это новые сорта. Я лично даже занимаюсь этим для души, ищу новые сорта», — рассказал глава государства.

Кроме того, в животноводстве сейчас уделяется большее внимание овцеводству, и для этого есть подходящие земли с точки зрения кормовой базы. «Занимаемся разведением новых пород животных, чтобы мясо получить», — отметил Александр Лукашенко.

Он добавил, что перед аграрной сферой Гомельской области стоят важные задачи, и нынешний год будет определяющим. «Или мы поднимаем Гомельщину на нужный уровень, или будем принимать жесткие меры в сельском хозяйстве, как в Витебской области. Но вы скатились очень серьезно в сельском хозяйстве. И это не только потому, что тут «чернобыль», людей не хватает и прочее. Слабая организация, упустили некоторые вопросы», — считает глава государства.

Александр Лукашенко уверен, что в нынешних реалиях на селе не нужно много работников. «Лишние люди на селе — это большая проблема, чем недостаток. Потому что их надо чем-то занять, производства какие-то открывать. У нас нет недостатка в сельском хозяйстве. Пришла энергонасыщенная техника. Один трактор заменяет 10 тракторов того периода, когда я работал в сельском хозяйстве. Только надо это организовать, беречь этот трактор», — обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко требует урегулировать ситуацию с текучестью кадров на некоторых предприятиях

«Железная дисциплина. До двух не разговариваем», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также отметил, что в регионах надо принять меры для недопущения большой текучести кадров. Однако это не означает, что кто-то кого-то будет силой держать на производстве. В ход должны в том числе пойти меры стимулирующего характера, но на четких и понятных условиях. «Что за летучки такие? В советские времена такого не было… Приди, работай, вот бытовочка, вот душевая, вот тебе зарплата (не обманываю, сам не ворую). Какая есть. Больше будем делать, больше будем зарабатывать. Вот и вся логика», — считает глава государства.

Лукашенко поручил проработать дополнительные меры в сфере жилищного строительства

«Большой вопрос — это строительство жилья. Нам надо вернуться. Это локомотив и экономики. Дом построил — начиная от столярки до люстры все надо. Поэтому нам надо посмотреть, что мы можем сделать», — заявил глава государства.

Во время посещения домостроительного комбината речь шла о состоянии дел на предприятии, который находится под процедурой санации. Обсуждались возможные меры по выводу комбината на устойчивую работу, и к этому в том числе должна активно подключиться местная власть. Одним из новых ближайших заказов для комбината, как ожидается, станет строительство нового цеха на заводе по производству сульфатной беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК, о чем условились во время приезда Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко: Беларусь и Россия не обсуждают создание наднациональных органов, но работа по дорожным картам продолжится

«Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, создание различных политических, наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать. «Чисто экономические вопросы по интеграции, — пояснил Президент. — Но по настоящей интеграции, а не так, как «плявузгаюць» в средствах массовой информации в России: они понимают интеграцию как поглощение Беларуси Россией. Это не интеграция, а инкорпорация. На это я никогда не пойду».

Глава государства привел в пример работу над едиными подходами к налогообложению: по его мнению, страны должны перенимать полезный опыт друг друга, чтобы создать самый современный кодекс. «Хотя налогооблагаемая база у нас разная: у них от нефти и газа, у нас от реального сектора. Разные системы, но давайте прорабатывать. В этом нет ничего плохого. И так по всем направлениям», — отметил Александр Лукашенко.

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