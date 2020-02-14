Экономист о госпредприятиях: Мы строим мавзолеи советской системе

«Салiдарнасць» . Визит Александра Лукашенко на очередное предприятие — на этот раз Светлогорский ЦКК — не добавил радужных надежд на экономический прорыв. И хоть он всячески нахваливал предприятие, осадок остался, пишет





Дело в том, что Светлогорский ЦКК должен был начать работу еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Предприятие постоянно оказывалось в эпицентре скандалов. То китайцы укладывали забракованную кабельную продукцию, то местные жители возмущались зловонным запахом.





Чистые убытки Светлогорского ЦКК за 2018 год составили более 206,7 млн рублей. Но Лукашенко не сдается. Он уверен, что лес — «это наше богатство», а значит «надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок».





— Вот в чем был замысел строительства этого предприятия, — объяснил он.





Замысел был бы хорош, если бы последние годы в модернизацию Светлогорского ЦКК не было инвестировано 800 млн долларов. И это, похоже, еще не все.





О том, почему госпредприятия способны только высасывать бюджетные соки и что не так с их модернизацией, комментировал в программе Примус эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский.





— Дело в том, что сами проекты, которые принимаются для того, чтобы модернизировать предприятия, нередко задумывались еще в 90-е годы, потом проект делался несколько лет, закладывалось оборудование, которое на сегодняшний день уже устарело, — отмечает эксперт. — Глянул по телевизору сюжет, когда Александр Григорьевич ходил по Добрушу и увидел двигатель. Это электродвигатель производства примерно 70-х годов! И это современное оборудование нам поставили? Китайцы нашли страну в центре Европы, которой можно продать свое устаревшее оборудование.





Еще одна проблема развития госпредприятий — это полный провал с точки зрения маркетинга.





— У нас даже не думают, кому должна была продаваться эта продукция, — отмечает Геннадий Терпиловский. — Главное вал. Кубы. Все думают о том, как сделать вал. Вот в Добруше принято решение еще запустить. Зачем? Чтобы склады забивать? Но у нас же палочно-галочная система.





А такая система, по мнению эксперта, порождает коррупцию. И чем больше в стране госпредприятий, тем она сильнее.





— А потому что кровеносной системой этих палочно-галочных отношений является коррупция, — считает Геннадий Терпиловский. — Да, кого-то в суд сводили, но возможность повторения этих коррупционных схем осталась.





По мнению эксперта, наша беда в том, что не было приватизации.





— В итоге частный бизнес у нас развивался в конкуренции с госпредприятиями. Но те люди, которые смогли выстоять в этих условиях, действительно умны и предприимчивы. Так почему не использовать их опыт? Нет, мы все строим мавзолеи. Мавзолеи советской системе.