В День всех влюбленных белорусы могут купить билеты в Вильнюс за €5

Ecolines запустил распродажу билетов по всем направлениям из Беларуси. Купить их за полцены могут участники системы лояльности, пишет 34travel . Автобусный перевозчикзапустил распродажу билетов по всем направлениям из Беларуси. Купить их за полцены могут участники системы лояльности, пишет





Зарегистрироваться в ней предлагают бесплатно. Чтобы активировать скидку, нужно войти в систему во время бронирования билетов.





Акция действует на поездки с 10 по 30 марта 2020-го. Но решаться нужно уже сейчас: распродажа закончится 16 февраля. Купить билеты можно на сайте Ecolines или в мобильном приложении перевозчика.





Примеры бронирования из Минска





Вильнюс – 12 BYN (€ 5);





Калининград – 17,5 BYN (€ 7);





Рига – 20 BYN (€ 8);





Варшава – 27,5 BYN (€ 11);





Львов – 32,5 BYN (€ 14).





Воспользоваться скидкой можно только один раз. На каждый рейс предусмотрено три билета за полцены.



