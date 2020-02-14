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Белоруски выступают в спринте на ЧМ по биатлону. Онлайн

14.02.2020 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжится сегодня женской спринтерской гонкой.


Фото: Дарья Бурякина

Нашу команду сегодня представят Ирина Кривко (№ 7), Елена Кручинкина (№ 38), Анна Сола (№ 65), Динара Алимбекова (№ 89).

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Тириль Экхофф (№ 11), Доротея Вирер (№ 15), Марте Ройзеланд (№ 16), Ингрид Тандреволд (№ 18), Лиза Виттоцци (№ 20), Паулина Фиалкова (№ 21), Маркета Давидова (№ 27), Жюли Симон (№ 37), Денизе Херрманн (№ 40), Жюстин Бреза (№ 48), Ханна Оберг (№ 55), Кайса Макарайнен (№ 60).

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки. Начало — в 16.45.

 
 
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Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжится сегодня женской спринтерской гонкой.
 
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