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Белоруски выступают в спринте на ЧМ по биатлону. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжится сегодня женской спринтерской гонкой.
Нашу команду сегодня представят Ирина Кривко (№ 7), Елена Кручинкина (№ 38), Анна Сола (№ 65), Динара Алимбекова (№ 89).
Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Тириль Экхофф (№ 11), Доротея Вирер (№ 15), Марте Ройзеланд (№ 16), Ингрид Тандреволд (№ 18), Лиза Виттоцци (№ 20), Паулина Фиалкова (№ 21), Маркета Давидова (№ 27), Жюли Симон (№ 37), Денизе Херрманн (№ 40), Жюстин Бреза (№ 48), Ханна Оберг (№ 55), Кайса Макарайнен (№ 60).
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки. Начало — в 16.45.
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Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжится сегодня женской спринтерской гонкой.
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