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Брестское «Динамо» вырвало ничью в матче против «Карпат» на втором турецком сборе

14.02.2020 19:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» второй турецкий сбор начал спаррингом против львовских «Карпат». Матч закончился боевой ничьей — 2:2. Причем, брестчане отыгрались в концовке игры.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Матч у динамовцев начали Павел Павлюченко, Олег Веретило, Габи Кики, Евгений Хачериди, Кирилл Печенин, Александр Нойок, Сергей Кисляк, Элис Бакай, Артем Милевский, Михаил Гордейчук и Денис Лаптев.

До 75-й минуты инициативой владели «Карпаты», забив «Динамо» два гола. Но в концовке матча брестчане сумели вырвать ничью, отыграв два мяча у соперника.

Второй учебный сбор в Турции с 10 по 23 февраля продолжат следующие футболисты:

Вратари: Павлюченко, Игнатович, Наумович;

Защитники: Витус, Веретило, Печенин, Хачериди, Павловец, Кики;

Полузащитники: Бакай, Савицкий, Кривец, Нойок, Быков, Кисляк, Юзепчук, Васильев, Гордейчук, Милошевский;

Нападающие: Лаптев, Милевский, Садовский, Шевченко.

Ряд футболистов, вызванных в состав национальной сборной Беларуси, покинут расположение клуба на второй неделе сбора.

В рамках сбора команда сыграет 18 февраля с ФК «Каспий» (Актау), а завершится программа спаррингов 21 февраля матчем против ФК «Тобол» (Костанай).

Напомним, что на первом сборе первый спарринг против «Мариуполя» закончился со счетом 2:2. Во втором «Динамо» крупно проиграло киевским одноклубникам со счетом 0:3. В третьем был обыгран братиславский «Слован», а матч чуть не закончился дракой игроков. В четвертом матче «Динамо» не удержало победу над «Крыльями Советов».

Трансферы и подписания в межсезонье

В Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.

Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».

5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года. В команду вернули защитника Максима Витуса, с которым расстались 13 декабря.

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Покинули клуб капитан команды Павел Нехайчик, вернувшийся в БАТЭ, и лучший вратарь Беларуси прошлого сезона Александр Гутор, который перешел в «Шахтер».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Брестское «Динамо» разошлось боевой ничьей с львовскими «Карпатами» на втором сборе в Турции.
 
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