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Брестское «Динамо» вырвало ничью в матче против «Карпат» на втором турецком сборе
Источник материала: Tut.by
Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» второй турецкий сбор начал спаррингом против львовских «Карпат». Матч закончился боевой ничьей — 2:2. Причем, брестчане отыгрались в концовке игры.
Матч у динамовцев начали Павел Павлюченко, Олег Веретило, Габи Кики, Евгений Хачериди, Кирилл Печенин, Александр Нойок, Сергей Кисляк, Элис Бакай, Артем Милевский, Михаил Гордейчук и Денис Лаптев.
До 75-й минуты инициативой владели «Карпаты», забив «Динамо» два гола. Но в концовке матча брестчане сумели вырвать ничью, отыграв два мяча у соперника.
Второй учебный сбор в Турции с 10 по 23 февраля продолжат следующие футболисты:
Вратари: Павлюченко, Игнатович, Наумович;
Защитники: Витус, Веретило, Печенин, Хачериди, Павловец, Кики;
Полузащитники: Бакай, Савицкий, Кривец, Нойок, Быков, Кисляк, Юзепчук, Васильев, Гордейчук, Милошевский;
Нападающие: Лаптев, Милевский, Садовский, Шевченко.
Ряд футболистов, вызванных в состав национальной сборной Беларуси, покинут расположение клуба на второй неделе сбора.
В рамках сбора команда сыграет 18 февраля с ФК «Каспий» (Актау), а завершится программа спаррингов 21 февраля матчем против ФК «Тобол» (Костанай).
Напомним, что на первом сборе
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В Бресте было
Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский
5 января клуб объявил о
Покинули клуб
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Брестское «Динамо» разошлось боевой ничьей с львовскими «Карпатами» на втором сборе в Турции.
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