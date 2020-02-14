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Белорусы стали получать потяжелевшие жировки

14.02.2020 19:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оплата коммунальных услуг за январь получилась значительно больше, чем за декабрь.

Случчане, которые оплачивают коммунальные услуги по интернет-банкингу до получения жировок, рассказали «Кур'еру», что заплатили за январь значительно больше, чем за декабрь. Журналисты сравнили, на сколько изменились тарифы, и узнали в расчётно-кассовом центре, почему жителям Слуцка пришлось заплатить больше.

Во вторник, 12 февраля, жительница Слуцка рассказала, что за декабрь оплатила по жировке 98 рублей, а за январь — уже 111 рублей. Это на 13 рублей больше (или +12%). Другая случчанка посчитала, что заплатила на 34% больше. В декабре ей было выставлено 79,87 рубля, в январе стало 107,58 рубля. «Итого: подорожало на 27,71 рубля», — пояснила женщина. Так как жировок ещё нет, она не поняла, за что именно так поднялась плата.

Как изменились тарифы


Предельно допустимые тарифы на 2020 год были установлены указом Лукашенко № 490. В 2020 году повышение тарифов на ЖКУ произойдёт дважды: с 1 января и 1 июня. С начала года уже выросли тарифы на газо-, электро- и водоснабжение, водоотведение, капремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, а также размеры возмещения расходов на электроэнергию и обращение с твёрдыми коммунальными отходами.

В Слуцком районе тарифы формируются в соответствии с постановлениями Минского облисполкома и не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил диктатор .

Тарифы с 1 января 2020 года в Слуцком районе, в рублях (субсидируемый/полный):

Капремонт (за 1 кв. м) — 0,13/0,13 (было 0,1001)

Водоснабжение (за 1 куб) — 0,9384/0,9871 (было 0,8338)

Канализация (за 1 кубометр) — 0,7749/0,8144 (было 0,6383)

Обслуживание лифта (на 1 чел.) — 1,44/1,63 (было 1,40)

Обращение с тв. ком. отходами (с мусоропроводом) (за 1 куб) — 9,8701/10,3228 (было 8,9169);

Освещение вспомогательных помещений (на 1 чел.) — 0,65 (было 0,60)

Электроэнергия на работу лифтов (на 1 чел.) — 0,72 (было 0,66)

Плата за техобслуживание не изменилась и составляет (1 кв. м) 0,1187 руб.

Экономически обоснованный тариф за теплоснабжение увеличился с 1 января с 88,99 до 92,25 рубля за 1 Гкал. Оплата зависит от объёма потребления.

В целом за год рост тарифов не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчёте для типовой «двушки» с тремя проживающими.

Почему оплата за январь получилась значительно больше, чем за декабрь


Как пояснили специалисты Слуцкого расчётно-кассового центра, в квитанциях за декабрь к оплате были выставлены меньшие суммы, потому что был произведён перерасчёт за период с марта по декабрь за освещение мест общего пользования и за работу лифта, поэтому и итоговые суммы отличаются. Для правильного сравнения нужно смотреть, какая сумма за декабрь указана в графе без перерасчёта.

Кроме того, итоговая сумма к оплате по некоторым позициям зависит от объёмов потребления. Это индивидуально для каждого квартиросъёмщика.

Жировки с полными начислениями придут владельцам жилья не позднее 15 февраля.
 
 
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Оплата коммунальных услуг за январь получилась значительно больше, чем за декабрь.
 
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