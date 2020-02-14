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«Говорят, хотел погоняться с таксистом». Подробности аварии на Горецкого, в которой погиб подросток

14.02.2020 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Купил машину за свои деньги, но возил его Ярослав», — рассказали друзья погибшего в ночном ДТП в Минске парня. Они через несколько минут после аварии прибежали на место происшествия и видели все происходящее.


Фото: ГАИ

Напомним, ночью 14 февраля на улице Горецкого в Минске в ДТП попал легковой Renault: авто врезалось в осветительную мачту. Машиной управлял 19-летний парень, который получил права 15 января текущего года. В салоне он вез несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии погиб 17-летний парень, водитель и еще один 16-летний пассажир получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимацию.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Николай Поборцев и Владимир Солтан хорошо знали 17-летнего Яна, который погиб в аварии. Парни рассказали AUTO.TUT.BY, что их друг учился на втором курсе в Минском автомеханическом колледже на автослесаря.

— Нормальный парень, пошутить любил, спиртным не баловался. Через 13 дней ему должно было 18 лет исполниться, — рассказал Владимир.

— Мы с ним полтора года за одной партой сидели в колледже, конспекты вместе писали, на практику ходили… — добавляет Николай.

Кроме Яна, в семье детей нет. В последние годы молодой человек подрабатывал в одной из минских фирм — устанавливал шатры и палатки. Часть заработанных денег откладывал, остальные — тратил по своему усмотрению.

Недавно Ян купил за 250 долларов Renault. Так как водительских прав у него не было, за руль авто садился его приятель — 19-летний Ярослав.

— Они начали плотно общаться где-то с прошлой зимы. Честно говоря, Ярослав нам не нравился: он любил попонтоваться. Мы Яну говорили об этом, но он не обращал внимания.

— Ярослав же только права получил, но ездил он уверенно, хотя знаю, что любил погонять, — говорит Владимир.

— Да для него ПДД не было! Он действительно ездил опасно, например через двойную сплошную — легко. Я с ним ездил — оценил, — вспоминает Николай. — Но Ян и Ярослав общались тесно, а катались на машине каждый день. Вчера с Яном говорил по телефону, он сообщил, что хочет лечь поспать. Вот, видимо, после сна и поехали…

Об аварии ребята узнали после 12 часов ночи: страшную новость сообщил еще один их знакомый. Выяснилось, что вечером парни ехали к знакомой девушке. В салоне кроме Яна и Ярослава находился 16-летний Станислав — брат водителя — и еще четвертый парень, но кто он — ребята не знают.

— ДТП было на улице Горецкого, за магазином «Камелот». А мы как раз были недалеко, поэтому через три минуты прибежали туда, — вспоминают Николай и Владимир. — На месте уже были скорая помощь и ГАИ. Врачи пытались откачать Яна, других пострадавших мы не видели: кто-то из них был в скорой, а потом она уехала.

Ребята говорят, что Renault была очень сильно разбита: порог вывернут, дверь вмята, задняя ось сорвана, а колеса лежали отдельно. Вещи из машины везде валялись: бутылки от колы, энергетиков, но от спиртного не было.


Фото: СК

— На месте узнали, что Ян сидел за водителем — туда и пришелся удар. Брат водителя, Станислав, пострадал меньше всех — я с ним списывался в соцсетях. Он рассказал, что Ярослав находится в реанимации, еще один пострадавший там же. Вроде бы они пришли в сознание, но их состояние тяжелое.

Николай сообщил, что есть предположения о возможной причине аварии, которые обсуждают их родители в Viber. Мол, Ярослав хотел погоняться с таксистом со светофора, но тот его подрезал, и молодой водитель не справился с управлением.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Друзья погибшего в ночном ДТП в Минске парня рассказали AUTO.TUT.BY о смертельной аварии на Горецкого.
 
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