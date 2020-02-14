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«С 1997 года я не знаю, что такое красное мясо». Актриса Шпилевская рассказала, что ест

14.02.2020 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы всегда очень хорошо выглядите. Следите за фигурой. Я так понимаю – фитнес, здоровое питание – я знаю, что Вы – веган.

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Нет, я не веган. Я долгое время была неполной вегетарианкой – я просто не ела мясо. Но через какое-то время, когда я носила сына, наверное, он очень его хотел и всячески меня упрашивал. Поэтому я стала есть белое мясо – птицу.

И собственно говоря, с 1997 года я не знаю, что такое красное мясо, что такое сосиски и колбаса – это правда. Не потому что это вредит фигуре или чему-то ещё, или мешает мне получить энергию из космоса – не поэтому. Я очень осознанно отношусь к тому, что я кладу в себя – для меня это важно. Я не хочу в себя класть мусор. Понимаете?

Вадим Щеглов:
Говорят, что театр начинается с вешалки, но мы в легендарной столовой, в буфете Купаловского театра. А есть ли у вас какое-то спецменю для актрис?

«С 1997 года я не знаю, что такое красное мясо». Актриса Шпилевская рассказала, что ест

Юлия Шпилевская:
Вы знаете, можно просто порцию разделить пополам, это будет спецменю. Я не думаю, что есть какое-то специальное меню. Это, кстати, не совсем буфет. Это кафе, которое работает и для людей, которые просто прогуливаются по парку, допустим. Совсем необязательно идти в театр, можно просто зайти через эти двери и попробовать радзивилловское меню. Потому что кафе называется соответственно. Мне нужно работать, мне нужно держать себя постоянно на контроле. Мне нужно следить за тем, что я ем.

Я себе всегда чуть-чуть что-то позволяю. Например, сладкое я ем каждый день. Представляете – каждый день? Но я его ем с утра. Я очень люблю шоколад, я очень люблю селёдку. Я нормальный живой человек. Я люблю картошку с селёдкой. И это можно.

Люди в материале: Юлия Шпилевская

 
 
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы всегда очень хорошо выглядите. Следите за фигурой. Я так понимаю...
 
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