«С 1997 года я не знаю, что такое красное мясо». Актриса Шпилевская рассказала, что ест

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы всегда очень хорошо выглядите. Следите за фигурой. Я так понимаю – фитнес, здоровое питание – я знаю, что Вы – веган.
Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ: Нет, я не веган. Я долгое время была неполной вегетарианкой – я просто не ела мясо. Но через какое-то время, когда я носила сына, наверное, он очень его хотел и всячески меня упрашивал. Поэтому я стала есть белое мясо – птицу.
И собственно говоря, с 1997 года я не знаю, что такое красное мясо, что такое сосиски и колбаса – это правда. Не потому что это вредит фигуре или чему-то ещё, или мешает мне получить энергию из космоса – не поэтому. Я очень осознанно отношусь к тому, что я кладу в себя – для меня это важно. Я не хочу в себя класть мусор. Понимаете?
Вадим Щеглов: Говорят, что театр начинается с вешалки, но мы в легендарной столовой, в буфете Купаловского театра. А есть ли у вас какое-то спецменю для актрис?
Юлия Шпилевская: Вы знаете, можно просто порцию разделить пополам, это будет спецменю. Я не думаю, что есть какое-то специальное меню. Это, кстати, не совсем буфет. Это кафе, которое работает и для людей, которые просто прогуливаются по парку, допустим. Совсем необязательно идти в театр, можно просто зайти через эти двери и попробовать радзивилловское меню. Потому что кафе называется соответственно. Мне нужно работать, мне нужно держать себя постоянно на контроле. Мне нужно следить за тем, что я ем.
Я себе всегда чуть-чуть что-то позволяю. Например, сладкое я ем каждый день. Представляете – каждый день? Но я его ем с утра. Я очень люблю шоколад, я очень люблю селёдку. Я нормальный живой человек. Я люблю картошку с селёдкой. И это можно.