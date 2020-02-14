ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поляки, украинцы, вьетнамцы и китайцы незаконно вывели из Польши 2 млрд евро

14.02.2020 18:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) обезвредило преступную группу, которая подозревается в незаконном выводе из Польши 8,6 млрд злотых (более 2 млрд евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Утром 14 февраля 300 представителей правоохранительных органов провели обыски в 60 домах и офисах, задержав 18 человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группе.

Группа действовала по меньшей мере с 2016 года как сеть из 26 фирм, которыми руководили поляки, вьетнамцы, китайцы и украинцы. Свою деятельность они осуществляли в основном на территории села Вулька-Косовска близ Варшавы.

Среди задержанных – глава государственного финансового  учреждения и пять человек, которые управляют компанией.

Компании не платили налогов, или же платили их лишь частично. Сэкономленные деньги злоумышленники перечисляли на иностранные счета через государственное платежное учреждение.

Ущерб, нанесенный государственной казне в виде неуплаченных НДС и ЕСВ, пока подсчитывают.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) обезвредило преступную группу, которая подозревается в незаконном выводе из Польши 8,6 млрд злотых (более 2 млрд евро).
 
Новости дня
Новости разные
 
Каждый узнает себя. Показываем, как мама-гепард усмиряет детёнышей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика