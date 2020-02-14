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Шушкевич: Лукашенко наконец-то сказал правду

14.02.2020 19:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-председатель Верховного Совета Беларуси в эфире российского радио НСН, комментируя сегодняшние слова Александра Лукашенко о намеках со стороны руководства РФ, заявил о желании всех слоев российского руководства присоединить Беларусь.




«По-моему, Россия это открыто делает. Чего тут стесняться? Если он такое сказал, то наконец-то сказал правду. Потому что без намеков здесь совершенно все ясно – Россия хочет быть империей и вообще ей не хватает цивилизованности, поэтому она хочет прицепить Украину и Беларусь. Из кожи вон лезет, чтобы это сделать. Зачем говорить, что этого не происходит, ведь это и так видно без Лукашенко», - сказал Шушкевич.

По его словам, ни заявление Лукашенко, ни какие-либо другие подтверждения заинтересованности российского правительства объединить страны, не повлияют на отношения людей.

«Оно никак не должно отражаться, потому что Россия не может чего-нибудь не прихватывать, вся российская история такая. Могут быть достойные отношения, у нас люди любят русских и русскую культуру. Зачем нам объединяться? Мы кое-чем отличаемся, нам нравится быть чуть-чуть другими. По-моему россиянам мы не мешаем. Дружить можем с Россией, но объединяться это нелепица, это желание иметь империю. И эта "имперность" проявляется во всех слоях российского руководства», - заключил политик.


Прямо противоположной точки зрения придепживается член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Похвастаться экономическими успехами он (Лукашенко -- Прим.) не может. Сейчас «БелАЗ» на грани закрытия, «Беларуськалий» сокращает рабочую неделю. Проблемы с переработкой нефти стали очевидны, потому что вся она держалась на дешевых российских углеводородах. И как только Россия повысила цену, даже не до уровня мировых, вся нефтепереработка стала едва ли не убыточной. Поэтому он апеллирует к суверенитету и независимости, наращивает конфронтацию по отношению к России. Никто Лукашенко не предлагал вливаться в состав Российской Федерации. Однако большинство белорусов воспримут это благожелательно или равнодушно. Ему предлагали подписать дорожные карты, которые предполагали, например, унификацию налогового законодательства», - пояснил Богдан Безпалько.

По словам Безпалько, идет манипуляция общественным мнением. «Лукашенко продолжает давить в определенную болевую точку, которая ему видится именно как независимость и суверенитет Республики Беларусь. Но он апеллирует к очень узкой группе жителей республики, которых можно причислить к белорусским националистам и сочувствующим. И к тем, кого удалось убедить, что Беларусь – это действительно социалистическое народное, антиолигар ческое государство. А Российская Федерация – это якобы олигархический взяточнический монстр, где все грязно и мерзко, но где есть деньги и ресурсы типа нефти и газа. И он якобы бережет Беларусь, свой островок, от поглощения этим монстром», - заключил Безпалько.
 
 
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Экс-председатель Верховного Совета Беларуси в эфире российского радио НСН, комментируя сегодняшние слова Александра Лукашенко о намеках со стороны руководства...
 
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