Распределение молодых специалистов и открытый диалог. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил Слонимский район

Источник материала: Вороновская газета





14 февраля с рабочей поездкой Слонимщину посетил Член Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Андреевич Лискович. Он посетил ряд объектов, провел встречи со слонимчанами. В ОАО «Слонимский мясокомбинат» был изучен социальный пакет работников, условия труда. Вместе с главой района Геннадием Болеславовичем Хомичем представитель законодательной власти побывал на физкультурно-оздоровительном комплексе. Здесь были подробно рассмотрены вопросы оздоровления членов трудового коллектива и их семей, а также востребованность самого объекта для жителей всего района, пишет «Слонімскі веснік».













Затем в режиме доверительного диалога прошла встреча с работниками комбината. Слонимчан интересовали вопросы по благоустройству города, ремонту дорожной сети и дальнейшей реконструкции канала Огинского.











В Слонимском медицинском колледже Виктор Андреевич изучал как идет распределение выпускников, получение ими первого рабочего места. Конструктивный разговор прошел как с учащимися, так и с педагогическим коллективом. Как отметил Член Президиума Совета Республики, подготовка кадров должна стать одной из приоритетных задач для руководителей лечебных учреждений – если главные врачи больниц станут постоянными гостями учебного заведения, то молодым специалистам будет легче определится с выбором













В агрогородке Жировичи депутат ознакомился с ходом подготовки к празднованию в мае текущего года 500-летия со дня основания монастыря и 550-летия явления иконы Божией Матери. Виктор Андреевич высказал уверенность, что эти мероприятия дадут новый импульс для развития района благодаря знакомству отечественных и зарубежных туристов с регионом. Для этого нужно активно работать в сфере маркетинга, чтобы показать туристическую привлекательность Слонимщины. А это, несомненно, привлечет дополнительные средства и инвестиции во все сферы района.













slonves.by