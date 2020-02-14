В Лиде закрыли единственное отделение гемодиализа

onliner.by . В это время ремонтируют урологический корпус ЦРБ, где появится новое пристанище для почечных пациентов. Когда — неизвестно. Сначала лидчанам называли сроки в полтора-два года, но после жалоб в Минздрав сказали: через семь месяцев откроют. Пациенты все равно возмущены: почему бы не открыть новое отделение до того, как рушить старое? Ведь переносить дорогу в облцентр таким больным не так уж просто. В начале месяца в райцентре начали «бомбить» отделение гемодиализа, пишет. В это время ремонтируют урологический корпус ЦРБ, где появится новое пристанище для почечных пациентов. Когда — неизвестно. Сначала лидчанам называли сроки в полтора-два года, но после жалоб в Минздрав сказали: через семь месяцев откроют. Пациенты все равно возмущены: почему бы не открыть новое отделение до того, как рушить старое? Ведь переносить дорогу в облцентр таким больным не так уж просто.





Лидчанин Дмитрий — один из 29 пациентов бывшего отделения. Мужчина уже 22 года на гемодиализе. В родном городе ходил трижды в неделю, все это время проблем не было.





— Нас поставили в известность перед самим закрытием. Оказалось, что в проектах ремонт нашего отделения не предусмотрен. Мы все были в шоке, как такое могло произойти? Если бы руководство (ЦРБ) пожелало прийти и посмотреть, кто такие пациенты гемодиализа и как им бывает тяжело. Это не обычные амбулаторные больные, которые могут после процедуры пешком пойти домой. Некоторые отходят по полчаса, у кого-то вообще нет ни рук ни ног... В других городах предусмотрено и питание на диализе, чего у нас никогда не было. Но руководство больницы даже не поинтересовалось, кто мы такие.





Он считает, что ситуацию можно было предусмотреть. По словам Дмитрия, дорогостоящее оборудование для гемодиализа не должно простаивать. Куда его девать на такой срок?





— Те же углевые фильтры для воды, на которые выделял деньги Минздрав, через несколько месяцев простоя можно просто выбросить в мусорку, — убежден лидчанин. — С нами начали вести диалог, только когда мы стали писать письма и жалобы. Пообещали, что отделение будет в урологии, где проведут ремонт. Но я не слышал, чтобы в проекте были изменения. Я знаю, что такие работы очень долго проходят экспертизу, но нам пообещали открыть отделение через семь месяцев.





Пациенты — это люди с диагнозом «хроническая почечная недостаточность». Им нужен или гемодиализ, или пересадка органов. Но в течение года появляются «экстренные» пациенты (например, после отравления), которым нужно экстренное очищение крови.





— И что будет с такими пациентами? Тоже будут возить в Гродно ? Но таким людям жизненно необходима процедура гемодиализа — и чем быстрее, тем лучше, — уверен Дмитрий. — Когда я обо всем узнал, то позвонил на горячую линию главврачу нашей ЦРБ. Спросил у него, почему не предусмотрели альтернативы на такой случай. Но разговор шел в том контексте, мол, годик поездите — а там всем сделают пересадки. Но у меня уже пересажена почка и новая трансплантация противопоказана... Ну и сама операция — это не зуб удалить, как можно было такое сказать? Главврач сослался на то, что раньше к нам в Лиду возили людей из Щучина — и вы поездите.





После этого лидчане начали писать обращения в Минздрав. Тогда приехала областная комиссия и озвучила сроки: семь месяцев до открытия отделения.





Другой пациент — Андрей — ездит на диализ три раза в неделю. Раньше пришел, отлежал, а теперь приходится ездить в Гродно — полтора часа в одну сторону.





— Восемь-девять часов уходит на все — никакой личной жизни, — Андрей работает, но по вторникам и четвергам у него процедура, приходится пропускать. Третья процедура — по субботам. — В нашей ситуации вообще попробуй найти работу, а здесь еще такое... Благо мне пошли навстречу. После Нового года мне сказали, что отделение закрывают. Подумал, что это шутка. Начал выяснять — точно. Сначала вопрос стоял о полутора-двух годах. Но мы с другими пациентами начали писать жалобы. Гродненский врач на днях мне рассказал, что у них тоже был ремонт отделения, но своих больных они никому не передавали — просто подготовили другое место для гемодиализа, пока шел ремонт.





Правда, говорит Андрей, для пациентов выделили автомобили — в Гродно, Кореличи и Волковыск возят организованно. Но все равно для инвалидов первой группы такие поездки — тяжелое испытание.





— Нам вроде пообещали, что будут контролировать, раз в неделю планируют визиты комиссии. Строители после четырех часов уже не работают, в выходные, естественно, тоже. Пока мы поверили властям на слово, но там будет видно, — разводит руками он.





Один из районных врачей Гродненской области рассказал, что в его город тоже возят пациентов из соседних населенных пунктов.





— Там люди и сознание теряют, у них появляются и судороги, и рвота... Это за 20—30 километров они ездят, причем все достаточно крепкие люди. А тут за 100—120 км всех будут возить! Кто не может ходить, госпитализируют в другие города. На какой срок? Люди будут лежать в чужом городе, без ухода родственников... Дичь. Общались с врачами из Гродно и Минска — те также в шоке от того, что творит Лида. Как можно было начинать ремонт без проекта, сколько на это уйдет времени? И все это ложится на плечи пациентов. По сути, это приговор для людей. Как мне известно, на сегодняшний день нет проекта отделения гемодиализа. Не утверждены помещения, их количество, назначение, площади. К старому отделению из года в год было множество претензий разных проверяющих инстанций: недостаток площади, помещений, — сказал источник Onliner.





Лидские пациенты обращаются к Министерству здравоохранения. Они просят отложить закрытие отделения до тех пор, пока не будет готов проект нового, с одобрением всеми инстанциями. Также лидчане требуют назначить ответственного человека, который будет контролировать проведение ремонта и соблюдение сроков.





Связаться с главврачом Лидской ЦРБ нам не удалось.