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Слуцкое районное отделение «Аховы птушак Бацькаўшчыны» признали одним из лучших в стране
14.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
По итогам работы за 2019 год Слуцкое районное отделение организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» было признано одним из лучших в стране, пишет
Во время ежегодного съезда общественной организации «Ахова птушак Бацьўшчыны» были подведены итоги работы за прошлый год. Слуцкое районное отделение заняло второе место в республике.
Это уже не первая победа слуцких любителей птиц. Слуцкое районное отделение уже более 8 лет удерживает лидирующие позиции в стране.
Екатерина Елисеева
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По итогам работы за 2019 год Слуцкое районное отделение организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» было признано одним из лучших в стране.
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