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Слуцкое районное отделение «Аховы птушак Бацькаўшчыны» признали одним из лучших в стране

14.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкое районное отделение «Аховы птушак Бацькаўшчыны» признали одним из лучших в стране

По итогам работы за 2019 год Слуцкое районное отделение организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» было признано одним из лучших в стране, пишет МЛЫН.BY.

Во время ежегодного съезда общественной организации «Ахова птушак Бацьўшчыны» были подведены итоги работы за прошлый год. Слуцкое районное отделение заняло второе место в республике.

Это уже не первая победа слуцких любителей птиц. Слуцкое районное отделение уже более 8 лет удерживает лидирующие позиции в стране.

Екатерина Елисеева

 
 
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По итогам работы за 2019 год Слуцкое районное отделение организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» было признано одним из лучших в стране.
 
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