Слуцкое районное отделение «Аховы птушак Бацькаўшчыны» признали одним из лучших в стране

Источник материала: Слуцк Город





По итогам работы за 2019 год Слуцкое районное отделение организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» было признано одним из лучших в стране, пишет МЛЫН.BY .

Во время ежегодного съезда общественной организации «Ахова птушак Бацьўшчыны» были подведены итоги работы за прошлый год. Слуцкое районное отделение заняло второе место в республике.

Это уже не первая победа слуцких любителей птиц. Слуцкое районное отделение уже более 8 лет удерживает лидирующие позиции в стране.

Екатерина Елисеева