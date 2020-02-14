Дешевого газа не будет: Беларусь и «Газпром» подписали договор на 2020 год

Белорусская сторона подписала сегодня в Москве годовой договор на поставки газа в наш страну из России. Согласно определенному ранее порядку формирования стоимости газа, в этом году дешевле для Беларуси он не будет.

По информации пресс-службы «Газпрома», 14 февраля в Санкт-Петербурге на рабочей встрече председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем был подписан документ на поставки природного газа в Беларусь в 2020 году.