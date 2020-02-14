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Дешевого газа не будет: Беларусь и «Газпром» подписали договор на 2020 год

14.02.2020 19:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусская сторона подписала сегодня в Москве годовой договор на поставки газа в наш страну из России. Согласно определенному ранее порядку формирования стоимости газа, в этом году дешевле для Беларуси он не будет.

По информации пресс-службы «Газпрома», 14 февраля в Санкт-Петербурге на рабочей встрече председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем был подписан документ на поставки природного газа в Беларусь в 2020 году.

Отметим, что 7 февраля в Сочи на переговорах с участием президентов двух стран была достигнута договоренность о сохранении для Беларуси на 2020 год цены природного газа на уровне прошлого года — 127 долларов за тысячу кубометров, объемы поставок и транзита газа также сохранены на уровне прошлого года.

 

 
 
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Белорусская сторона подписала сегодня в Москве годовой договор на поставки газа в наш страну из России. Согласно определенному ранее порядку формирования...
 
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