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Дешевого газа не будет: Беларусь и «Газпром» подписали договор на 2020 год
Источник материала: БДГ
Белорусская сторона подписала сегодня в Москве годовой договор на поставки газа в наш страну из России. Согласно определенному ранее порядку формирования стоимости газа, в этом году дешевле для Беларуси он не будет.
По информации пресс-службы «Газпрома», 14 февраля в Санкт-Петербурге на рабочей встрече председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем был подписан документ на поставки природного газа в Беларусь в 2020 году.
Отметим, что 7 февраля в Сочи на переговорах с участием президентов двух стран
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Белорусская сторона подписала сегодня в Москве годовой договор на поставки газа в наш страну из России. Согласно определенному ранее порядку формирования...
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