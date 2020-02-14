Поборы в школе: в Полоцком районе прокуратура встала на сторону родителей

«Полацкi веснiк» . На родительском собрании родителям учеников сообщили, что они должны обязательно сдать деньги на нужды школы и назвали конкретную сумму, сообщает





Родители возразили, что пожертвования должны быть добровольными, но их возражения проигнорировали. Тогда родители обратились в прокуратуру Полоцкого района.





Прокуратура провела проверку. Было установлено, что должностные лица школы нарушили законодательство. По закону родители могут перечислять средства на текущий счет по учеты внебюджетных средств образования, но это носит добровольный характер. Перечисленные средства расходуются по целевому назначению по согласованию с попечительским советом, руководством школы и родительским комитетом, если он есть.





Прокуратура внесла в Полоцкий райисполком представление об устранении нарушений. Директор школы, его заместитель по воспитательной работе и должностное лицо управления по образованию Полоцкого райисполкома привлечены к дисциплинарной ответственности.