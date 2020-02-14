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В Московском районе наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

14.02.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13 февраля в торжественной обстановке в администрации Московского района были подведены итоги ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий субъектов хозяйствования и частных лиц.

В Московском районе наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

Со словами благодарности за проведенную работу по украшению праздничной иллюминацией зданий предприятий и учреждений, частных домов, созданию атмосферы радости и чуда, обратились глава администрации А.А. Филанович, заместители главы А.П. Ульяницкая, А.В. Шевердин. В качестве подарка победителям конкурса звучала чарующая музыка образцового ансамбля скрипачей ГУО «Гимназия № 4 г. Бреста» (руководитель Веренич А.В.) и баяниста Ивана Вашестюка, песни в исполнении Константина Казанцева, Альберта Пославского, Кати Лысой, дуэта «Арабские хлопцы» (УО «БрГТУ»).

В Московском районе наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

Победители смотра-конкурса награждены Грамотами администрации Московского района. Ими стали среди:

учреждений бюджетной сферы:

1-е место: УО "Брестский государственный областной центр молодежного творчества" и ГУО "Учебно-педагогический комплекс ясли-сад начальная школа №6 г. Бреста";

2-е место: ГУО "Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – начальная школа № 10 г. Бреста" и УО «Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения»;

3-е место: ГУДО «Ясли-сад № 7 г. Бреста» и ГУО "Учебно-педагогический комплекс ясли-сад начальная школа № 11 г. Бреста";

промышленных предприятий:

1-е место: коммунальное унитарное производственно-строительное предприятие "Брестжилстрой" и производственное торговое унитарное предприятие "Гефест-техника";

2-е место: филиал “Брестское производственное управление” производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз»;

3-е место: открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат»;

предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

1-е место: коммунальное унитарное предприятие "Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие";

2-е место: государственное предприятие "Брестский мусороперерабатывающий завод";

3-е место: коммунальное унитарное предприятие "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Бреста";

объектов сферы услуг, торговли и транспорта:

1-е место: общество с ограниченной ответственностью «ЭКВАТОР-Брест";

2-е место: Брестское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация» Брестская центральная районная аптека №2;

3-е место: открытое акционерное общество «Локон» и общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственно-коммерческий центр «ИНТЕКС»;

частных подворий:

1-е место: ул. Старожитная, 12/1, Котаева Марина Юрьевна;

2-е место: ул. Пуганова, 3, Боровиков Алексей Александрович;

3-е место: ул. Встречная, 7, Жминько Ирина Александровна;

домов многоэтажного жилищного фонда:

1-е место: жилищно-потребительский кооператив №87 (председатель Ладысюк Николай Григорьевич);

2-е место: товарищество собственников "Южное, 3" г. Бреста (председатель Фомина Елена Сергеевна);

3-е место: жилищно-строительный потребительский кооператив № 277 – ул. Пронягина, 56/2, (председатель Сидорук Сергей Сергеевич).

В Московском районе наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

Особый вклад в праздничное оформление Московского района уже не первый год вносит ОАО "Савушкин продукт" необыкновенным сказочным оформлением парка Мира.

В Московском районе наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

Администрация Московского района г. Бреста признательна всем, и принявшим участие в конкурсе и победителям, а также надеется, что в очередном конкурсе на лучшее новогоднее оформление нас ждут новые удивительные находки, которые принесут радость брестчанам.

В Московском районе наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

 
Теги: Брест
 
 
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  13 февраля в торжественной обстановке в администрации Московского района были подведены итоги ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов...
 
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