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В Беларуси создали запас снега для ЧЕ по биатлону

14.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском заготовили 10 тысяч кубометров снега для предстоящего чемпиона Европы по биатлону. Соревнования экстренно перенесли в Беларусь из Эстонии, где сейчас аномально тепло, передает телеканал «МИР 24».

На территории спорткомплекса «Раубичи» заработала фабрика по производству осадков. Двое суток, пока стояли небольшие морозы, снеговые пушки работали без перерыва. Из намороженного снега сейчас готовят трассу. Если этого будет недостаточно, помочь готовы белорусские горнолыжные курорты. 

Организаторы отмечают: проведение чемпионата не разорит бюджет. Все работы идут в рамках подготовки к этапу Кубка IBU, который изначально планировали проводить здесь в марте.

«К нам приезжает порядка 35 команд, 500 участников на IBU и 500 участников на чемпионат. По самым скромным расчетом, мы получим в два с половиной раза больше денег, чем потратим. Ни копейки дополнительной министерство спорта не выделяет», – рассказал директор республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Александр Гагиев.

Чемпионат Европы по биатлону в Беларуси будет проходить второй год подряд. Первая гонка состоится 26 февраля.



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На территории спорткомплекса «Раубичи» заработала фабрика по производству осадков. Пока стояли небольшие морозы, снеговые пушки работали без перерыва.
 
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