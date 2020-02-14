|
В Беларуси создали запас снега для ЧЕ по биатлону
14.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском заготовили 10 тысяч кубометров снега для предстоящего чемпиона Европы по биатлону. Соревнования экстренно перенесли в Беларусь из Эстонии, где сейчас аномально тепло, передает телеканал «МИР 24».
На территории спорткомплекса «Раубичи» заработала фабрика по производству осадков. Двое суток, пока стояли небольшие морозы, снеговые пушки работали без перерыва. Из намороженного снега сейчас готовят трассу. Если этого будет недостаточно, помочь готовы белорусские горнолыжные курорты.
Организаторы отмечают: проведение чемпионата не разорит бюджет. Все работы идут в рамках подготовки к этапу Кубка IBU, который изначально планировали проводить здесь в марте.
Чемпионат Европы по биатлону в Беларуси будет проходить второй год подряд. Первая гонка состоится 26 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории спорткомплекса «Раубичи» заработала фабрика по производству осадков. Пока стояли небольшие морозы, снеговые пушки работали без перерыва.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)