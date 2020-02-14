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Кричевсиким властям захотелось датской свинины

14.02.2020 20:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кричевском районе под проект по производству датской свинины выделили больше Br2,5 млн.

На реализацию инвестиционного проекта по производству датской беконной свинины в Кричевском районе из средств областного бюджета направят более Br2,6 млн., — сообщили «Радио Могилев» в Могилевском облисполкоме. Эти деньги, предусмотренные Инвестиционной программой Могилевской области на 2020 год, направят на создание инженерно-транспортной инфраструктуры для будущего агропредприятия. Государственную поддержку инвестор получит согласно указу № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области».

«Агропредприятие «Белдан Юго-Восток» по производству зерна и датской беконной свинины появится возле агрогородка Бель Кричевского района. Это будет высокотехнологичное современное предприятие.

В уведомлении об общественных обсуждениях, опубликованном на сайте Кричевского райисполкома, сообщается, что срок планируемого строительства объекта — 2020-2022 год. Производительность агропредприятия составит 145 000 голов в год или 16 000 тонн мяса в живом весе. Инвестиционный проект будет содействовать повышению результативности экономики региона и его экспортного потенциала. Появятся и новые рабочие места.
 
Теги: Могилев
 
 
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В Кричевском районе под проект по производству датской свинины выделили больше Br2,5 млн.
 
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