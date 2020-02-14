Качество, доступность и экспорт медицинских услуг на Гродненщине обсудили на итоговой коллегии главного управления здравоохранения (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





На итоговом заседании коллегии главного управления здравоохранения облисполкома, которая прошла сегодня в Островце в стенах новой центральной районной клинической больницы, подвели итоги работы за ушедший год и наметили задачи на перспективу. Темы, которые обсуждались здесь сегодня, касались важных для этой сферы вопросов. Прежде всего, речь шла о создании межрайонных центров на базе районных больниц, развитии медицинского туризма, поддержке молодых медиков на их первых рабочих местах и других актуальных вопросах сферы здравоохранения региона.





Участие в заседании приняли первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич, заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк, начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий, заместители председателей райисполкомов, главврачи медучреждений области.









– В системе здравоохранения Гродненской области видна положительная динамика по многим показателям, – отметил первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич. – Год ознаменовался для региона началом строительства в Гродно областного онкологического диспансера, открытием первой очереди Островецкой центральной районной клинической больницы, реализацией значимого для страны пилотного проекта – созданием Гродненской университетской клиники. Более системной стала работа с медицинскими кадрами, активно развиваются в регионе высокотехнологичные виды медицинской помощи, появляются межрайонные ресурсные центры на базе центральных районных больниц.









Как не единожды подчеркивалось на коллегии, медицинская помощь должна быть не только качественной, но и максимально доступной. Высокотехнологичные медицинские услуги следует сосредоточить не только в областном центре, но и в других крупных городах –Лиде, Слониме, Волковыске, Островце. Именно по такому пути сегодня идет система здравоохранения области. И для этого есть закономерные предпосылки.

Ярчайший пример – новая больница в Островце. Уже сейчас здесь работают пять межрайонных отделений: кардиологическое и неврологическое, центр лучевой диагностики, кабинет рентгеноэндоваскулярной хирургии, акушерско-гинекологическое отделение с койками межрайонной лапароскопической гинекологии. За диагностикой и лечением сюда смогут обращаться не только островчане, но и жители соседних районов Гродненской, Минской и Витебской областей. Это тот самый формат межрайонных медицинских центров с высокой степенью эффективности.





Шесть ресурсных межрайонных центров работает сегодня на базе Волковысской ЦРБ. К примеру, более 28% пациентов, поступивших сюда в прошлом году с острым нарушением мозгового кровообращения, были из других районов области.





Продолжат в регионе оснащение районных больниц высокотехнологичным диагностическим оборудованием – аппаратами МРТ, КТ, ангиографами. В прошлом году начата реализация 14 проектов международной технической помощи на общую сумму более 4 миллионов евро.





– Говоря о доступности медицинской помощи, нужно помнить о самых отдаленных населенных пунктах, маленьких деревнях, где нет амбулаторий и ФАПов, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк. – Показателен в этом плане опыт Щучина, где в недавнем времени появился передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Подобные медпункты могут стать альтернативой стационарным ФАПам.









На коллегии шла речь и о том, как повысить кадровый потенциал системы здравоохранения области. В прошлом году в больницах, поликлиниках, амбулаториях и ФАПах региона к работе приступили более шести сотен молодых врачей, медсестер и фельдшеров. Но по-прежнему в области ощущается нехватка среднего медперсонала. Наборы в медицинском колледже увеличиваются, с абитуриентами заключаются договоры на целевую подготовку.





Рассчитывать исключительно на приток молодых специалистов, как подчеркнула начальник управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, нельзя.

– Важно удержать перспективные талантливые кадры на местах, дав им возможность профессионального и карьерного роста, обеспечив достойную заработную плату и жилье, – отметила она.

Привести в пример можно опять же Островец. Новая больница приняла на работу более 130 молодых специалистов. Для медиков здесь реконструировали под общежитие здание старого детского сада. Специально для них в городе был построен новый многоквартирный дом. На очереди еще один.





Не теряет актуальности вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов. В прошлом году областная больница в Гродно была преобразована в Гродненскую университетскую клинику, которая теперь стала научно-практическим центром, где обучение и практика идут рука об руку.

– Этот совместный с Гродненским государственным медицинским университетом проект – пилотный для нашей страны. Главная его задача – улучшить образовательный процесс, а вместе с тем повысить уровень подготовки медицинских кадров и оказания медицинской помощи, – рассказал главный врач Гродненской университетской клиники Сергей Лазаревич. – Сейчас на базе клиники работают 11 университетских кафедр. В прошлом году медицинская помощь была оказана более чем 39 000 пациентов. Около 12% проведенных операций – высокотехнологичные. В дальнейшем совместно с кафедрами ГГМУ планируется создание новых центров, в частности, центра лучевой диагностики.







Ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий отметил, что набор на лечебный факультет вуза составляет 280 человек, увеличились в прошлом году и наборы на педиатрический и медико-психологический факультеты. Создание Гродненской университетской клиники, по его словам, позволит добиться еще более высокого уровня подготовки будущих врачей, даст толчок для новых исследований молодым ученым-медикам.

В целом медицина в регионе достигла того уровня, когда можно говорить об экспорте медицинских услуг. И этому есть реальные примеры и цифры. Наравне с замками, древней историей наших городов, медицинские услуги заслуженно становятся брендом региона, по которому область знают за рубежом. Жители соседних стран – Польши, Литвы, Латвии – уже активно пользуются предлагаемым спектром услуг в клиниках Гродно.





– Расширение безвизовой зоны открывает возможности для притока пациентов из-за рубежа, – сказал Виктор Пранюк. – В сфере развития медицинского туризма ещё есть незадействованные резервы, это направление имеет большие перспективы. Важно развернуть широкую информационную активность, чтобы иностранцы знали, какие услуги в диагностике, лечении, оздоровлении и реабилитации готов предложить наш регион.

На коллегии обсудили также демографическую ситуацию в области. Позитивный момент – снижение младенческой и детской смертности. Елена Кроткова акцентировала внимание на диспансеризации и ранней диагностике. Вовремя начатое лечение в большинстве случаев помогает предотвратить неблагоприятное течение болезни.

Реализовать намеченные планы сложно без поддержки местных органов власти, взаимодействия с идеологическим сектором, профсоюзными организациями, резюмировал Виктор Пранюк, подводя итоги коллегии.













В завершение заседания лучшим медицинских работникам вручили награды Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Почетные грамоты Гродненского областного исполнительного комитета. Наградили также победителей смотра-конкурса среди организаций здравоохранения по результатам работы за 2019 год.

Анна РАДЮК

Фото: и видео Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/