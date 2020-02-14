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42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения
14.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Продолжительность поездки на колесе – около 10 минут.
За 30 минут на иллюминации колеса транслируются почти 60 разных композиций. Они сменяют одна другую.
Одновременно, если считать все места, захватывающие пейзажи могут увидеть 96 человек, а благодаря тому, что кабинки фактически стеклянные, обзор открывается на 360 градусов. Стоимость билета на колесо – 4 рубля
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Продолжительность поездки на колесе – около 10 минут. За 30 минут на иллюминации колеса транслируются почти 60 разных композиций. Они сменяют одна другую....
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