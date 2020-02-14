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42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения

14.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения

Продолжительность поездки на колесе – около 10 минут.

За 30 минут на иллюминации колеса транслируются почти 60 разных композиций. Они сменяют одна другую.

Одновременно, если считать все места, захватывающие пейзажи могут увидеть 96 человек, а благодаря тому, что кабинки фактически стеклянные, обзор открывается на 360 градусов. Стоимость билета на колесо – 4 рубля

42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения
42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения
42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения
42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения
42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения
42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения
42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения
42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения
42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения

Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/

 
 
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Продолжительность поездки на колесе – около 10 минут. За 30 минут на иллюминации колеса транслируются почти 60 разных композиций. Они сменяют одна другую....
 
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