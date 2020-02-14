42 метра над уровнем Гродно. Посмотрите, как открывали колесо обозрения

Источник материала: Вороновская газета





Продолжительность поездки на колесе – около 10 минут.

За 30 минут на иллюминации колеса транслируются почти 60 разных композиций. Они сменяют одна другую.

Одновременно, если считать все места, захватывающие пейзажи могут увидеть 96 человек, а благодаря тому, что кабинки фактически стеклянные, обзор открывается на 360 градусов. Стоимость билета на колесо – 4 рубля





















Ян ХВЕДЧИН https://grodnonews.by/