Представители Кореличского района приняли участие в торжественном приеме, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов (+видео)

Источник материала: Полымя





Ветеранов войны в Афганистане и участников боевых действий на территории других государств чествовали в облисполкоме на приеме, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов. Во встрече с ними приняли участие председатель облисполкома Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.

Приветствуя участников мероприятия, Владимир Кравцов отметил, что в стране и области делается немало для того, чтобы память о тех трагических событиях была жива.









– В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Великой Победы. Наряду с памятью о героях той войны мы не должны забывать о подвиге и героизме воинов-интернационалистов. В воспитании подрастающего поколения очень важны ваше мудрое слово, ваши советы, – подчеркнул Владимир Кравцов.





Председатель Гродненского облисполкома поблагодарил областную организацию и руководителей районных отделений ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» за активную общественную деятельность и участие в патриотическом воспитании молодежи.









Председатель Гродненской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» полковник в отставке Олег Хватынец поблагодарил руководство области, благодаря поддержке которого в городе над Неманом появилась улица Воинов-интернационалистов.





Олег Хватынец проходил службу в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане с 1984 по 1986 годы, был первым заместителем начальника разведотдела 40-й армии. Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги». За личное участие в афганском конфликте отмечен государственной наградой Республики Афганистан – орденом Красного Знамени. Олег Хватынец возглавляет Гродненскую городскую организацию общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», объединяющую в своем составе свыше 720 воинов-интернационалистов, которые участвовали в боевых действиях не только в Афганистане, но и в Анголе, Вьетнаме, Конго, Алжире.









Подполковник запаса Геннадий Сергиенко выполнял интернациональный долг в Народной Республике Ангола. Участник боевых действий награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР и 15 медалями.

– Встречаюсь со школьниками, бываю в воинских подразделениях. Молодежь интересуется службой, первым боевым опытом, деятельностью после армии. Самое важное и приятное, что после встреч с воинами-интернационалистами ребята не остаются равнодушными, проявляют интерес к изучению истории своей страны, в их памяти надолго остаются воспоминания о настоящих воинах, которые достойно исполнили свой долг перед Родиной, а в настоящее время сохраняют память о погибших товарищах, – рассказал Геннадий Сергиенко.













Около 3,5 тысячи жителей Гродненщины получили боевой опыт в Афганистане, 71 наш земляк не вернулся с той войны. Имена погибших воинов-интернационалистов увековечены в книге «Память», на мемориальных плитах, в постоянной экспозиции Гродненского историко-археологического музея. Памятник воинам-интернационалистам в Гродно – один из первых памятников «афганцам» на территории бывшего Советского Союза. Каждый год – 15 февраля – в День памяти воинов-интернационалистов возле него в сквере по улице Курчатова собираются ветераны войны в Афганистане, родственники погибших бойцов, представители власти и общественности, чтобы почтить память погибших воинов-интернационалистов митингом-реквиемом.





Источник: grodnonews.by

Текст: Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото и видео Артема ТУРЛАЯ

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