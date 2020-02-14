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The Economist: Ирландия может объединиться в течение 10 лет

14.02.2020 19:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британское издание пишет, что социологические опросы демонстрируют усиление поддержки идеи объединения на севере острова.

Объединение Ирландии и Северной Ирландии примерно в ближайшие 10 лет - вполне реальная и растущая возможность, говорится в титульной статье нового номера британского еженедельника The Economist, редакция которой анализирует возможные последствия исторических выборов в парламент в начале февраля, пишет liga.net

8 февраля левоцентристы-националисты партии Sinn Fein, которая активна на всем острове и добивается референдума об объединении, получила наилучший результат на выборах в республике. Больше всего депутатов в парламент заведут центристы Fianna Fail, тогда как у Sinn Fein всего на кресло меньше. По сравнению с выборами-2016 у нее стало на 14 мест больше.

Кроме того, отмечает редакция, есть еще несколько факторов, которые могут сформировать реальный запрос на объединение острова.

Во-первых, Brexit разочаровал жителей на всем острове. Во-вторых, на южной его части уменьшилось влияния католической церкви, а на севере число католиков возросло. В-третьих, в консервативной Ирландии прорыв - там легализовали аборты и однополые браки. В-четвертых, религиозные конфликты, которые разделили остров в 1921 году, в 21-м веке уже исчерпаны, пишут журналисты.

СПРАВКА. В 1801-м остров стал частью Соединенного Королевства, а война за независимость в начале ХХ века разделила его на Ирландию и Северную Ирландию (доминион Британии). Юг с 1937-го - суверенное государство. В 1960-1990 годах на севере были волнения (с терактами ИРА, которую некоторые считают милитари-крылом Sinn Féin. В 1998-м достигнуто Белфастское соглашение, положившее конец кризису: статус северян не поменяется, если так не решит большинство жителей этой территории.

"Объединенная Ирландия - реальная и растущая возможность. Если народ севера и республики выберут этот путь, политики должны следовать по нему и иметь план действий", - пишет редакция.
 
 
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Британское издание пишет, что социологические опросы демонстрируют усиление поддержки идеи объединения на севере острова.
 
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