"Мы не хотим крови и революций. Уйдите по-хорошему". Обращение белорусского народа к Лукашенко

Лукашенко неоднократно публично заявлял, что он уйдёт с должности, если народ его попросит. Об этом говорится в пресс-релизе «Народной грамады», полученном редакцией Charter97.org









13 февраля на сайте Народнай Грамады было размещено видеообращение, в котором народ Беларуси требует выполнить это обещание. Также опубликован текст обращения «Уйдите по-хорошему», открытый к подписанию для граждан Беларуси.





Только за вчерашний вечер количество просмотров видеообращения составило около 71 тысячи, а под текстом обращения подписалось уже более 1000 человек.





Обращение к незаконно исполняющему обязанности Александру Лукашенко





Во время первых президентских выборов 26 лет назад вы обещали покинуть должность президента, если народ попросит. Сейчас мы просим вас выполнить это обещание и больше не переизбираться на свою должность.





Напоминаем, что 26 лет назад вы обещали «отрывать головы» чиновникам за воровство и коррупцию. Но воров и коррупционеров с тех пор становится все больше и больше.





Вы сами показываете им пример — построили 18 личных резиденций. Такого нет даже у английской королевы. А нас заставили за большие деньги приватизировать «хрущевки», которые получали еще в Советском Союзе.





У вас несколько самолетов стоимостью сотни миллионов долларов. Вы ездите на Майбахе за 140 тысяч, носите часы дороже наших квартир. Да еще упрекаете нас, что мы ездим на подержанных иномарках, которые стоят как ваши лыжи.





26 лет назад вы обещали запустить заводы. Но за годы вашего правления заводы в большинстве районов вообще исчезли. А на тех, что еще остались, у большинства работающих нищенская зарплата.





Чтобы прокормить семьи, сотни тысяч людей уезжают на заработки в Россию, Польшу, Прибалтику. На улицах небольших городов в теплый сезон на улицах тяжело встретить мужчин трудоспособного возраста. Большинство молодежи старается покинуть страну навсегда. Мы исчезаем.





Когда вы стали президентом, уровень экономики и благосостояния у нас были выше, чем у всех соседей. Сейчас мы значительно отстаем от всех, кроме воюющей Украины. Но даже она нас стремительно догоняет и в этом году наверняка обгонит. Уже сейчас пособие по безработице и минимальная зарплата там выше, чем у нас. А расходы на жизнь — существенно дешевле.





Дошло до того, что дети у нас стали роскошью, которую может позволить себе далеко не каждая семья. За ваше правление население Беларуси уменьшилось почти на 800 тысяч человек.





Вы обещали нам бесплатную качественную медицину. Но количество платных услуг постоянно растет даже в государственных больницах. К врачу-специалисту невозможно попасть и в Минске , не говоря о регионах.





Вы обещали нашим детям бесплатное высшее образование. Но сейчас 60% студентов платят за обучение.





Раньше вы хотя бы обещали беларусам «зарплаты по 500», а сейчас обзываете нас «тунеядцами», не желающими зарабатывать.





Но когда мы едем работать в другие страны, нас выделяют как трудолюбивый, ответственный и образованный народ.





Почему же в своей собственной стране мы оказываемся ленивыми и ни на что не способными тунеядцами? Возможно, проблема не в нас, а в вас?





Вы нарушили свои обещания и увеличили пенсионный возраст, потому что в бюджете не хватает денег. Но их не хватает только на пенсии, на стипендии, на медицину. Зато хватает на ваши развлечения, непонятные Европейские игры, хоккейные турниры, венские балы и конкурсы красоты.





Вы долгие годы хвастались нашей стабильностью. А сейчас вдруг заговорили, что страна оказалась “на тонком льду”, что ее существование под угрозой. Так что и как вы строили столько лет?





За годы вашего правления Россия давала вам огромные деньги. На них можно было сделать из Беларуси вторую Швейцарию. Но вы тратили их на свои развлечения, на зарубежные счета для своей семьи, на огромные “правоохранительные органы” для защиты вас от нас.





Теперь российское руководство за эти деньги требует, чтобы Беларусь стала частью России. Мы знаем, что подавляющее большинство россиян живут не как в Москве и Питере. Знаем об огромной коррупции и олигархах.





Российская глубинка вымирает от нищеты, безнадеги, плохой медицины и пьянства. Россия находится под санкциями. Она участвует в нескольких войнах.





Вы хотите кровью наших детей заплатить за набранные вами долги и ваши мутные договоренности?





Мы, народ Беларуси, требуем от вас выполнения обещания, данного 26 лет назад. 90% белорусов больше не хочет видеть вас своим президентом.





Мы требуем, чтобы вы прекратили преследования своих политических оппонентов и вернули возможность участия в выборах самому последовательному из них – Николаю Статкевичу. Мы имеем право на реальный выбор из самых разных политиков, а не только из отобранных вами клоунов.





Мы требуем, чтобы вы отказались от участия в следующих президентских выборах и дали возможность провести их честно и справедливо. Не так, как их проводите вы.





Мы не хотим крови и революций. Уйдите по-хорошему, пока это еще возможно.