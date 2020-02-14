Бумага не терпит: Лукашенко открыл линию по производству целлюлозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в городе Светлогорске Гомельской области открыл линию по производству целлюлозы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Строить линию по изготовлению целлюлозы начинали еще с китайскими партнерами. Но из-за разногласий запускают самостоятельно. Теперь здесь будут получать до 400 тысяч тонн целлюлозы в год. Хватит и на экспорт. Но Александр Лукашенко требует продавать не саму целлюлозу, а бумагу из нее. Это вдвойне выгодно.

«Из картона будем делать упаковку. И здесь мы должны поставить машину и делать из целлюлозы», – показал на месте глава государства.

Приезд президента в Светлогорск – это не столько посещение самого завода, сколько сигнал для региона. Александр Лукашенко часто корректирует свой маршрут, чтобы заглянуть на то или иное предприятие в городе. Так, на заводе железобетонных изделий потребовал жесткой дисциплины.

«Что за летучки такие? В советские времена такого не было. Потеряешь работу – не найдешь. Поэтому надо жестко поступать. Приди, работай, вот бытовочка, вот душевая, вот тебе зарплата – не обманываю, сам не ворую – какая есть. Больше будем делать, больше будем зарабатывать, вот и вся логика», – объяснил глава государства производственникам.

На каждом заводе президента ждет трудовой коллектив с вопросами. Так, интересовались, как прошли недавние переговоры Лукашенко и Путина в Сочи. Звучала и тема БелАЭС – ее запуск российские специалисты немного откладывают.

«Я говорю, давай сократим сократим процент до того уровня, как вы строите в Венгрии, где-то около 3%. Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться», – рассказал Лукашенко.

После общения работники завода подарили президенту панно – вырезанное из белорусской беленой целлюлозы, где изображена малая родина Лукашенко.