|
Бумага не терпит: Лукашенко открыл линию по производству целлюлозы
14.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в городе Светлогорске Гомельской области открыл линию по производству целлюлозы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Строить линию по изготовлению целлюлозы начинали еще с китайскими партнерами. Но из-за разногласий запускают самостоятельно. Теперь здесь будут получать до 400 тысяч тонн целлюлозы в год. Хватит и на экспорт. Но Александр Лукашенко требует продавать не саму целлюлозу, а бумагу из нее. Это вдвойне выгодно.
Приезд президента в Светлогорск – это не столько посещение самого завода, сколько сигнал для региона. Александр Лукашенко часто корректирует свой маршрут, чтобы заглянуть на то или иное предприятие в городе. Так, на заводе железобетонных изделий потребовал жесткой дисциплины.
«Что за летучки такие? В советские времена такого не было. Потеряешь работу – не найдешь. Поэтому надо жестко поступать. Приди, работай, вот бытовочка, вот душевая, вот тебе зарплата – не обманываю, сам не ворую – какая есть. Больше будем делать, больше будем зарабатывать, вот и вся логика», – объяснил глава государства производственникам.
На каждом заводе президента ждет трудовой коллектив с вопросами. Так, интересовались, как прошли недавние переговоры Лукашенко и Путина в Сочи. Звучала и тема БелАЭС – ее запуск российские специалисты немного откладывают.
После общения работники завода подарили президенту панно – вырезанное из белорусской беленой целлюлозы, где изображена малая родина Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заводе в Светлогорске будут получать до 400 тысяч тонн целлюлозы в год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)