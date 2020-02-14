Стопов нет, поворотники не работают. Бус-развалина ездит по Бресту

Источник материала: Виртуальный Брест

Как вам такое? Дверь задняя отваливается, рессоры похоже лопнули, как он двигается, непонятно. Но ведь ездит!





Пользователи соцсетей шутят - не бит, не крашен...





Уже после выхода материала нам прислали более старое фото, которое свидетельствует, что это не случайный выезд, а регулярные поездки.



