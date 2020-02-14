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Стопов нет, поворотники не работают. Бус-развалина ездит по Бресту
14.02.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как вам такое? Дверь задняя отваливается, рессоры похоже лопнули, как он двигается, непонятно. Но ведь ездит!
Пользователи соцсетей шутят - не бит, не крашен...
Уже после выхода материала нам прислали более старое фото, которое свидетельствует, что это не случайный выезд, а регулярные поездки.
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