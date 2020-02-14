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ДТП с участием автопоезда на трассе М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» (официально)

14.02.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: на перекрестке автодороги М1 и ул. Брестской д. Черни произошло столкновение грузового автомобиля «MAN» с полуприцепом под управлением 33-летнего жителя Могилева и автомобиля «Тойота» под управлением 40-летнего жителя деревни Черни.

ДТП с участием автопоезда на трассе М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» (официально)


В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован в больницу.

ДТП с участием автопоезда на трассе М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» (официально)

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ДТП с участием автопоезда на трассе М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» (официально)

Часто ДТП происходят именно на перекрёстках. Водителям необходимо помнить, что если перекрёсток регулируемый, выезжать на него необходимо только при разрешающем сигнале светофора, предварительно уступив дорогу транспорту, завершающему движение через перекрёсток, и пешеходам, не закончившим переход улицы.

ДТП с участием автопоезда на трассе М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» (официально)

Главное и самое важное правило — обязательно предоставлять преимущество тем, кто имеет на это право.

 
Теги: Могилев
 
 
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  По предварительной информации: на перекрестке автодороги М1 и ул. Брестской д. Черни произошло столкновение грузового автомобиля «MAN» с полуприцепом под...
 
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