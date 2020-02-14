ДТП с участием автопоезда на трассе М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» (официально)

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: на перекрестке автодороги М1 и ул. Брестской д. Черни произошло столкновение грузового автомобиля «MAN» с полуприцепом под управлением 33-летнего жителя Могилева и автомобиля «Тойота» под управлением 40-летнего жителя деревни Черни.







В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован в больницу.





Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.





Часто ДТП происходят именно на перекрёстках. Водителям необходимо помнить, что если перекрёсток регулируемый, выезжать на него необходимо только при разрешающем сигнале светофора, предварительно уступив дорогу транспорту, завершающему движение через перекрёсток, и пешеходам, не закончившим переход улицы.





Главное и самое важное правило — обязательно предоставлять преимущество тем, кто имеет на это право.