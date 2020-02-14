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Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»

14.02.2020 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменится рынок труда под влиянием всеобщей цифровизации. И как защитить права тех, чьё рабочее место не привязано к офису, а рабочее время не ограничивается штатным расписанием. Будущее рынка труда в цифровых реалиях совместно обсуждали 14 февраля представители ПВТ и Федерации профсоюзов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»

Центральной темой стал вопрос изменения законодательства в условиях очевидного и уже бесповоротного перехода на цифру.

Тему продолжит Яна Шипко. 

Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»

Роботы оперируют, искусственный интеллект ставит диагнозы… Даже бороться с коронавирусом без контакта с пациентами китайским медикам помогают роботы. Сейчас, спрашивая у ребёнка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, вы не можете быть уверены, что всего через несколько лет эта профессия ещё будет существовать.

Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
В своё время был очень хороший добрый фильм «Приключения Электроника». Там была такая весёлая песня со строчками «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек». Так вот, сказать, что полностью это время уже пришло нельзя, но оно фактически приблизилось. По всем прогнозам в ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения. Это рождает очень много вопросов и о занятости, и о трудовом законодательстве.

Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»

Роботы-врачи, продавцы, консьержи… По прогнозам экспертов автоматизация вытеснит миллионы работников. Зато появятся абсолютно новые специальности – пилот дрона, проектировщик киберорганизмов или оператор умной сборки мусора.

Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
С приходом новых информационных технологий размывается понятие рабочего места. И при участии профсоюзов мы непосредственно вносили этот пункт в обновлённый Трудовой кодекс, и появилась глава «Дистанционная работа» (работа на удалении). 

Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»

Закрепление понятия «удалёнщик» в законодательстве со всеми гарантиями и бонусами, как больничный, например, уже оценили в IT- сфере по всей стране. И несмотря на то, что в IT традиционно высокий уровень доходов и гибкий стиль работы, программистам тоже хочется уверенности в завтрашнем дне. 

Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»

Артур Страшнёв, председатель профкома ОАО «Конструкторское бюро системного программирования»:
Спрос большой на таких работников, ротация кадров большая и работники могут страдать, если социальный пакет не закреплен таким образом, как это сделано в коллективном договоре. Если нет профсоюза, социальный пакет может меняться в зависимости от настроения нанимателя, чуть ли не от погоды.

Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»

Как предвосхитить потребность в кадрах, переквалифицировать людей, используя возможности непрерывного образования, чтобы до минимума свести безработицу задача глобального характера.  

Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»

Маргарет Кинер Неллен, адвокат, эксперт по международному праву и правам человека, председатель Ассоциации дружбы «Швейцария-Беларусь»:
Это должно проверяться в любой стране, существуют ли законы, которые позволяют защищать работников как с точки зрения здоровья (от влияния используемых электронных гаджетов и технологий) до защиты прав и разграничения работы и свободного личного пространства.

Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»

Во время дискуссии не только обсудили тенденции, но и совместные планы, как в новых условиях сделать трудовой рынок выгодным и комфортным для всех его участников. Ведь при продуманных шагах продвинутые роботы должны быть человеку не конкурентами, а помощниками.

Люди в материале: Всеволод Янчевский, Михаил Орда, Артур Страшнёв, Маргарет Кинер Неллен

 
 
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Новости Беларуси. Как изменится рынок труда под влиянием всеобщей цифровизации. И как защитить права тех, чьё рабочее место не привязано к офису, а рабочее время не...
 
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