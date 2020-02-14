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Всеволод Янчевский: «В ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как изменится рынок труда под влиянием всеобщей цифровизации. И как защитить права тех, чьё рабочее место не привязано к офису, а рабочее время не ограничивается штатным расписанием. Будущее рынка труда в цифровых реалиях совместно обсуждали 14 февраля представители ПВТ и Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральной темой стал вопрос изменения законодательства в условиях очевидного и уже бесповоротного перехода на цифру.
Роботы оперируют, искусственный интеллект ставит диагнозы… Даже бороться с коронавирусом без контакта с пациентами китайским медикам помогают роботы. Сейчас, спрашивая у ребёнка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, вы не можете быть уверены, что всего через несколько лет эта профессия ещё будет существовать.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Роботы-врачи, продавцы, консьержи… По прогнозам экспертов автоматизация вытеснит миллионы работников. Зато появятся абсолютно новые специальности – пилот дрона, проектировщик киберорганизмов или оператор умной сборки мусора.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Закрепление понятия «удалёнщик» в законодательстве со всеми гарантиями и бонусами, как больничный, например, уже оценили в IT- сфере по всей стране. И несмотря на то, что в IT традиционно высокий уровень доходов и гибкий стиль работы, программистам тоже хочется уверенности в завтрашнем дне.
Артур Страшнёв, председатель профкома ОАО «Конструкторское бюро системного программирования»:
Как предвосхитить потребность в кадрах, переквалифицировать людей, используя возможности непрерывного образования, чтобы до минимума свести безработицу – задача глобального характера.
Маргарет Кинер Неллен, адвокат, эксперт по международному праву и правам человека, председатель Ассоциации дружбы «Швейцария-Беларусь»:
Во время дискуссии не только обсудили тенденции, но и совместные планы, как в новых условиях сделать трудовой рынок выгодным и комфортным для всех его участников. Ведь при продуманных шагах продвинутые роботы должны быть человеку не конкурентами, а помощниками.
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Новости Беларуси. Как изменится рынок труда под влиянием всеобщей цифровизации. И как защитить права тех, чьё рабочее место не привязано к офису, а рабочее время не...
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